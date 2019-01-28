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      Противники "жовтих жилетів" вийшли на вулиці Парижа

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      На вулиці Парижа вийшли "червоні хустки"
      На вулиці Парижа вийшли "червоні хустки" / francetvinfo

      Понад десять тисяч людей вийшли на "Республіканський марш свобод", організований рухом "червоні хустки", у Парижі.

      Про це повідомило видання France Info з посиланням на дані паризької поліції.

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      Це заклик до мовчазної більшості, яка ховається вдома протягом десяти тижнів,
      – заявив ініціатор маршу Лоран Сульє. 

      Учасники маршу пройшли від площі Нації до Бастилії задля "захисту демократії та інститутів" перед "обличчям насильства". Як зазначає телеканал CNEWS, демонстранти виступали під гаслом "Зупиніть насильство".

      Франція, Париж,
      На вулиці Парижа вийшли противники "жовтих жилетів"

      Самі "червоні хустки" виступають за відновлення правопорядку і мир у Франції, а також, позиціюють себе як противники "жовтих жилетів" і революції. На сайті організації зазначено, що вона була створена 26 листопада Джоном Крістофом Вернером в Воклюзі.

      На сьогодні в асоціацію "червоних хусток" входить 38 тисяч людей. Учасники руху проводять кампанію за "відновлення громадського порядку та індивідуальних свобод". Ідея асоціації, як і рух "жовтих жилетів", бере початок з соціальних мереж.

      Нагадаємо, що під час одинадцятої суботи протестів у Франції взяли участь 69 тисяч учасників руху "жовтих жилетів". Під час протестів відбувалися зіткнення маніфестантів з правоохоронними силами. У Парижі затримали щонайменше 52 людини.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).

      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      Теги: Новини Франції Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 Канал
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