Россия охотится на специалистов, развивающие военные технологии, ведь они оказывают непосредственное влияние на ход войны. В то же время Украина делает ставку именно на технологическое преимущество– дроны, НРК и системы перехвата. Это обусловлено осознанием ограниченного мобилизационного ресурса Украины, учитывая возможности России.

Отдельной угрозой является массовое использование дешевых российских дронов "Молния" и КАБов, противодействие которым осложняется их количеством.

Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, отметив, что это сейчас вызов для сил обороны. Однако Украина наращивает ПВО, РЭБ и сети перехватчиков.

Смотрите также Работают там, куда людей не пускают: как работы заменяют военных на фронте– интервью разработчика НРК

"Помню все как катастрофу": о покушении на жизнь "Флеша"

Россияне целенаправленно направили 5 реактивных "Шахедов" на ваш дом. Как вы себя чувствуете? Почему на вас охотились? Будет ли за это ответ? Как чувствует себя ваша семья?

Главное, что я жив, семья моя жива. я не понимаю, как это так случилось. Это какое-то чудо, что "Шахед" попал в стену моего дома. Он попал в железобетонное перекрытие между первым и вторым этажами. Сдетонировал не внутри дома, а рядом с ним. Это всех нас спасло. "Шахед" разрушил единственную комнату, где никого не было. Мы были в других комнатах.

Это просто кошмар. Прямое попадание "Шахеда" посреди ночи. Я это помню как катастрофу: все бегают, все горит, пылает, все контуженные, мы не понимаем, что происходит. Это очень тяжело морально для моей семьи и для меня.

я ожидал, что будет какое-то покушение на меня, возможно. У меня была информация от СБУ. Мы понимаем все, что враг ищет нас, мы важны для него. Но я ожидал другой формат покушения: какая взрывчатка, какой-то стрелок, еще что-то.

У разведки есть неписаное правило, есть такие красные линии, которые нельзя переходить. То есть, если кто-то мешает, какой чиновник или военный, то покушение планируется на чиновника, но не на всю семью. То есть, это ненормально.

Все удивляются, зачем россияне это сделали, потому что они действительно открыли ящик Пандоры для нас. Мы ведь тоже знаем, где живут их военные генералы, чиновники и другие должностные лица.

Мы не понимаем, что сейчас нам делать. Если они будут так действовать, то нам нужно будет отвечать симметрично. То есть нам есть о многом сейчас подумать, но я снова скажу, что это сознательная спецоперация, когда 5 реактивных "Шахедов" направляются на частный дом, где я живу.

Это не военный штаб. У меня там нет ничего. Это мой дом и дом моей семьи. Они знали, что я дома. Они мониторили, потому что я только несколько часов перед тем вернулся из командировки. Я был на фронте, консультировал наших ребят. Кто-то был рядом и видел, что я уже дома. Сейчас главное, что я жив и моя семья тоже жива. Это важно.

Операторы, которые управляли этими реактивными дронами, следили за атакой онлайн?

Да, это было онлайн-управление. Мы нашли на руинах дома остатки модема управления, остатки реактивного "Шахеда".

Мы знаем, как технически все происходило– операторы из России управляли. Первый "Шахед" попал в мой дом, второй также пытался попасть в мой дом. Где-то 10 минут прошло, но оператор не справился с управлением и "Шахед" упал где-то в сотне метров от моего дома.

И еще несколько "Шахедов" у ребят у Броваров. Я сейчас ищу, кто это сделал, чтобы сказать им спасибо, потому что они меня спасли.

Это была действительно спецоперация. Это очень комично выглядит, ведь россияне, конечно, ничего не говорят об этом. А в их группах, которые запускают "Шахеды", написали, как они меня искали, как делали эту операцию и пытались меня целенаправленно уничтожить.

Но через несколько часов это сообщение исчезло. Я успел сделать скриншот. Видимо, российское руководство сказало: "Друзья, что вы такое написали?". Россия ведь никогда не подтверждает свои террористические намерения. А тут они сдуру написали, что да, действительно, мы это сделали, а затем удалили.

"Каждую неделю– что-то новое": о технологиях на фронте

Мы видим на примере Киева, что действительно много "Шахедов" и других беспилотников не долетает. Что еще такого важного вы делаете, как защищаете наши города, ведь для россиян вы настолько были важны, что они прямо на ваш дом запустили "Шахеды"?

Малое ПВО и "Шахеды"– это только одна из тем, над которой я работаю. Я советник министра обороны по инновациям и технологиям. У меня много важных направлений.

Я действительно пытаюсь брать очень критичные вопросы и работать с этим. Я осознаю, что враг также понимает, что такое новые технологии сейчас в войне, как они решают весь ход войны. Они пытаются искать и уничтожать таких людей, представляющих для них угрозу.

Я снова скажу, что я ожидал этого, это (покушение на жизнь– 24 Канал) не было для меня сюрпризом. Мы ищем врага, враг ищет нас. Потому мы все под угрозой.

Я могу сказать, что у моих военных один фронт, у нас немного другой фронт, но он есть, даже в тылу. Постоянно россияне ищут нас, потому что мы им мешаем.

Сейчас мы делаем очень много любопытных вещей. Я уже у себя на каналах писал, что я много хочу рассказать о наших технологиях, что у нас происходит в Украине. Мы буквально каждую неделю что-нибудь новое запускаем.

Да, действительно у нас есть проблемы– мы не можем работать, например, против баллистики. Но это проблема во всем мире. Немногие страны делают что-то против баллистики, например, Patriot. У нас есть проблема с КАБами, у нас много проблем в ВСУ, много проблем у Минобороны, я говорю о разных проблемах.

Но если мы говорим о технологиях, то мы делаем сейчас гигантский скачок. Это действительно так. У нас есть поддержка других стран, у нас есть бюджет, у нас есть контракты с украинскими производителями, система поддержки молодых команд Мы даем много грантов.

Я действительно собственными глазами вижу, как это происходит. Мы сейчас пытаемся засыпать наш фронт НРК– работами, чтобы они воевали вместо наших ребят в штурмах.

Мы стараемся сделать разные БпЛА, дипзабастовки, чтобы также кошмарить, отвечать нашему врагу, как они это делают. я вижу, что у нас есть рывок, и это не мое мнение– это мнение российских блоггеров.

Если кто видит какие-то короткие видео российских блоггеров, то они говорят: "Да, действительно, мы начали программировать Украину технологически".

я хочу, чтобы мы были на шаг впереди и дальше работали против нашего врага и действительно делали все. Потому что у нас небольшой мобилизационный ресурс.

Вы видите, какая у нас проблема с мобилизацией, насколько Россия больше. Но мы понимаем, что мы можем выстоять только благодаря технологиям. У нас нет других вариантов. Нам нужно поступать так, чтобы не погибали наши ребята, чтобы мы работали работами, дронами. Это действительно возможно. Мы сейчас показываем, как это происходит.

"Это уже другая война": о подготовке России к летнему наступлению

Чего ждать от россиян этого летнего пришествия? Что они могут запланировать?

Совершенно все понимают, что такого классического наступления, как принято в войнах, не будет. Любой танк, любая техника на поле боя не будет существовать, видимо, больше, чем несколько часов. Это уже все понимают.

Мы также понимаем, если многие враги будут атаковать нас на поле боя, то наши ребята на дронах тоже очень быстро их уничтожат. У нас достаточно глобальный резерв пилотов.

Многие думают, что если Россия мобилизует миллион человек, они нас задавят. Это не Сталинград. Это уже немного другая война. У нас есть, чем держать фронт. Я очень благодарен нашим ВСУ, благодарен нашим ребятам за то, что они делают.

Сейчас уже не 2022 год. Я почему об этом говорю? Потому что у нас в медийном пространстве много пессимизма. У нас очень много работает русских ботов. Я бы говорил, что это для нас большая проблема. Они пытаются манипулировать нашими мыслями.

Но я хочу давать позитив нашим людям. Я понимаю, что это больно всем. Мобилизация, ребята гибнут. Но мы должны как-то держаться всей страной. У нас нет другого варианта. Или мы будем уничтожены всей страной, или мы выстоим.

Я сейчас переживаю личную трагедию с моей семьей, с моим зданием. Это все, что я там всю свою жизнь зарабатывал. Я строил мой дом 25 лет назад своими руками. Но это не война. Я понимаю, что это нужно делать. У нас иного выхода нет.

"Быть на шаг впереди": о разработках украинских технологий

Что помогло замедлить наступление россиян? Это технологии, НРК, беспилотники?

Да, конечно, это технологии. Задача Министерства обороны состоит в том, что мы знаем, что обеспечиваем наших внутренних клиентов. Как это происходит: ВСУ– это наш клиент, он формирует потребность, а наша задача обеспечивать ВСУ всем нужным.

Мы стараемся сейчас производить очень много разных дронов, различных технологий для того, чтобы наши ребята могли воевать. Я не могу официально об этом рассказывать. Нам Федоров рассказывал, что он сделал через три месяца, но это только вершина, это только то, о чем можно говорить. Потому что враг тоже очень активно мониторит наши каналы.

Сейчас я стараюсь быть на шаг впереди. Мы никогда этого не делали технологически. Вот сейчас я думаю, что такое будет "Шахед-5", "Шахед-6", 7, 8. Если мы поступим так, что они нам сделают в ответ, а что потом будет.

Я сейчас постараюсь делать все, чтобы видение будущего нам помогало воевать с нашим врагом, потому что мы много лет догоняли его. Это тупиковый путь, если мы хотим что-то добиться в войне или победить врага.

У меня там позитивный настрой. Теперь я вижу, что нам нужно удержать наш фронт, а мы не подведем. У нас в команде есть понимание, что мы будем делать, как мы будем поступать. Имеется оптимизм по каждому направлению.

"Нашли дешевую замену": об увеличении российских "Молний" на фронте

Россияне очень массово начали применять дешевые дроны "Молния". Какая от них угроза? Их оснащают ночными камерами, они низко могут лететь. Как этому противостоять на фронте?

Если, например, мы говорим о наших тылах, то у россиян там есть "Шахед". Это основной дипстрайк русский. У нас много вариантов, у России есть "Шахед". Если мы говорим БПЛА для пограничной полосы– "серая зона", которую россияне пытаются сделать мертвой, это Сумская область, Херсонская область, Полтавская область. Очень много разных там полос, они не атакуют нас.

Там они избрали такое решение как "Молния". Это такой очень дешевый БпЛа, его очень удобно запускать. Россияне пытаются его использовать в разных направлениях. Он им там и таскает воду, и продукты, и взрывчатка. Он у них пройдет, является разведчиком. Чего я только не видел на базе этой "Молнии".

Это действительно для нас сложно, потому что это массовый продукт, его очень много, он стоит недорого для россиян, и очень удобен в эксплуатации. Россияне пытаются максимально использовать его.

То есть понимаете, вот такое мнение у россиян. Зачем я буду использовать разведчик, который стоит 100 тысяч долларов, типа Supercam, ZALA, если я могу вместо этого не рисковать и использовать, например, 20, 30 или 40 "Молний".

Да, там немного не такое хорошее качество изображения, видимо, не такая дальность, удобство, но это не работает. Они обнаружили эту дешевую замену.

Я вижу в этом вызов для себя. То есть мне и моей команде сейчас нужно думать, что мы будем с этим делать. То есть это перехватчики, это средства РЭБ, фиксация– другие разные варианты. Я подтверждаю, что сейчас это для нас проблема.

Проблема не в технологиях, а в массовости. Их очень много. Это такая же история, как с КАБами. Россияне нашли такое наше уязвимое место. Мы не можем сейчас найти ничего эффективного, чтобы работать против КАБов. ЧТОБ– это тоже не очень дорогое решение и они пытаются разрушать наш фронт КАБами.

Они (россияне– 24 Канал) нашли по каждому направлению какое-то критическое, важное, очень дешевое решение, и они его масштабируют. У них такой подход. У нас больше технологичный подход. У нас есть здоровая конкуренция, например, между производителями.

Это хорошо, у нас ведь нет монополии. Если россияне, например, разрушат какое-нибудь производство, то у нас все не станет. У нас несколько БПЛА, у них есть только производство "Шахедов" в Елабуге, есть еще завод "Купол" в городе Ижевск, который также производит "Шахеды", и несколько БпЛА, я могу посчитать: "Италмас", БМ, V2U– это не очень богатый ассортимент.

"Шахеды" возле города– это форс-мажор": о противодействии русским дронам

Мы видим, как "Шахеды" залетают на низких высотах, и понимаем, что РЛС, РЭБ не всегда успевают срабатывать. Что с этим делать?

У нас достаточно перехватчиков, достаточно производителей, которые их производят. Я хочу сказать, что у нас процент успешных запусков растет. Он растет, растет, растет. я думаю, что за какое-то время, видимо, мы увидим 80– 90%, а видимо, и 100%, ведь ребята учатся, решения эффективны.

Но, к сожалению, перехватчики не могут работать без единого радиолокационного поля, потому что перехватчик не понимает, куда ему лететь и где искать "Шахед".

У нас сейчас потребность в радиолокационных станциях. Мы понимаем, что нельзя слишком быстро закрыть всю страну радиолокационными станциями. Но это немного наша тайна. Почему? Например, у нас у Елизарова задача построить сеть защиты от "Шахедов". Концепция там очень проста, такая, что "Шахеды" возле города– это форс-мажор.

Если какой-то "Шахед" долетел куда-то в большой город, то его будут искать наши ребята на вертолетах. А мы будем строить границы с перехватчиками в несколько эшелонов. Все для того, чтобы ни один "Шахед" не мог залететь в наш тыл.

я считаю, это реальная такая история, как мы можем защитить (Украину от российских дронов– 24 Канал). Потому что формировать перехватчики по всей стране, ну вы понимаете, какой это гигантский ресурс.

То есть сколько десятков тысяч пилотов нужно обучать, чтобы по всей стране были экипажи каждые 10 километров, например. Это очень глобальная задача и ответ для многих людей, почему, например, где-то не сбивают "Шахеды".

Это физически нельзя закрыть всю страну, понимаете? Это также проблема РЭБа закрыть всю страну. Это проблема для любой страны, не только для Украины.

Мы вообще совершаем чудо, какое у нас там есть покрытие средств РЭБ, что мы сделали за годы. Ребята сейчас масштабируют планы перехватчиков, это действительно чудо.

я вижу, сколько людей учатся, сколько экипажей, сколько там желания. Но это трудный вопрос. То есть у нас еще очень много впереди работы.

Реально ли в ближайшей перспективе сбивать дроны в прифронтовых регионах, в частности в Одесской области, Херсонщины, Харьковщине?

Мы тоже работаем над этим. Мы понимаем, я вижу, сколько боли там у людей, проживающих в Херсоне, как для них это проблематично. Мы все это видим. Такая же проблема для Запорожья, например, для Харькова, для Краматорска.

Там есть не только "Шахеды", там проблема в обычных FPV-дронах, дронах на оптоволокне. Они массированно атакуют. Если рядом с границей 10– 20 километров, там работают малые форматы. Они там совершают теракты.

Задача нашего врага– это сделать такую буферную "серую зону". Сначала они думали о 5 километрах от границы, затем 10 километров, потом 15. Сейчас мы видим, что они атакуют нашу инфраструктуру, людей где-то на 20– 30 километров в глубь наших границ. Атакуют наш транспорт, атакуют Укрзализныцу.

Это вообще отдельная история. Я работаю с руководителем Укрзализныци, головой, и мы каждый день решаем какие-то вопросы, общаемся, потому что это очень критично для нашей страны. Логистика, перевозка, люди.

Наш враг тоже это понимает и атакует Укрзализныцю. Я каждый день вижу статистику. Люди часто этого не видят, но каждый день какой-то тепловоз где-то по стране под атакой. То есть это нон-стоп происходит.

Надо тоже защищать нашу "Укрзалізницю" всеми средствами. В частности, например, частное ПВО. Почему нет? Средствами РЭБ и перехватчиками.

Россияне готовятся увеличивать расстояние, на какую могут отправлять FPV-дроны или дроны на оптоволокне? К чему готовиться людям?

Там есть техническое ограничение по радиоуправлению. Мы можем говорить о 20– 30 километров, плюс есть единичные случаи, например, 40– 50 км. По моим оценкам, "серая зона" будет где-то до 30 километров– там будет опасность.

"Уничтожили 4 точки управления": о военной инфраструктуре в Беларуси

Россия начала расширять военную инфраструктуру в Беларуси, создает базы для запуска и управления дальнобойщиками дронами. Как этому противостоять? Они хотят направлять все это на Украину? Готовятся ли к возможным нападениям на европейские государства?

Действительно, была такова история. Мы уничтожили на территории Беларуси четыре точки, откуда наш враг руководил "Шахедами". Мы уничтожили эти базы. Об этом сказал наш президент в одном интервью. Но иностранные журналисты ошибочно перевели его слова и сказали, что в Беларуси уничтожены четыре базы для "Шахедов" и будут строиться, возможно, еще.

У нас нет никакой информации, подтверждение, что прямо в Белоруссии будут строиться какие-то базы для "Шахедов". Я понимаю, что наши люди читают новости и думают, что это же кошмар, это очень рядом с нами. Но у нас есть информация, что Россия пытается на своих границах, где-то более 100 километров от границы с Украиной, строить новую базу для реактивных "Шахедов" Это действительно правда.

Но это мы понимаем, мы видим, мы анализируем. У нас есть спутниковые снимки, мы наблюдаем, как это происходит. У нас есть, чем отвечать по этим базам. Вы понимаете, чем ближе эта база, аэродром будет до нашей границы, тем более у нас будет вариантов, как по этому работать.

Действительно такой процесс происходит, пытаются строить новые площадки для "Шахедов", но это сейчас не в Белоруссии. В Беларуси действительно могут быть какие-то башни управления, но никак не плацдармы управления для БПЛА.

Какие у Украины основные задачи, когда Силы обороны уничтожают русские РЛС в России и на временно оккупированных территориях?

РЛС– это глаза врага. Если враг ничего не видит, то ему тяжело работать по нам. Это помогает нашим ребятам запускать дипзабастовки тоже.

РЛС много стоит, и я считаю, что это важная цель для наших ребят. Я каждый раз радуюсь, когда я вижу, сколько стоит РЛС Мы понимаем, какая бы Россия ни была велика, но это государство, у которой есть ограниченный ресурс для производства всего. Мы понимаем, что денег у них много, но они тоже как-то ограничены.

Каждая такая потеря, которая стоит миллионы долларов– это мощная потеря. Наши ребята ищут эти РЛС, а там они очень уникальны: есть старые, а есть и современные, которые действительно актуальны, которых немного, и которые стоят. Если у нашего врага не будет РЛС, то он не будет видеть нас.

Какие технологии мы можем запускать на экспорт или делиться информацией, а какие лучше было бы придержать, чтобы это не попало в русские руки?

я слышал мысль, что мы что-то отдаем свое для защиты других стран. Это абсолютный бред. Я знаю эту ситуацию. У нашего руководства первый приоритет– защиты нашей страны. То есть, для нас это номер один.

Мы сейчас с нашими партнерами обмениваемся информацией, но это больше консультации, это наш опыт. В мире есть производители, производящие, например, дроны-перехватчики, но у них нет нашего опыта. Он есть только в Украине, наши ребята имеют чему учить других. Поэтому наши консультанты работают, помогают нашим партнерам, они ведь нам помогают очень.

я вижу, сколько они делают для нас, и действительно нам нужно давать что-то им вместо этого. Но я снова скажу, что это не будет оружие, которая из Украины уходит куда-то в другие страны. То есть для нас самое важное– это наша защита.