Во время заседания отдельно остановились на Донецком и Южном направлениях фронта. Об этом сообщает 24 Канал.
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О чем говорили на заседании Ставки
Члены Ставки заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений по поводу текущей ситуации на передовой. Отдельно остановились на Донецком и Южном направлениях фронта.
Также президент заслушал информацию о возможных действиях российского агрессора в ближайшее время.
Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия,
– подчеркнул Зеленский.
Также на заседании проанализировали состояние обеспечения Сил обороны боеприпасами и их распределение по группировкам. Кроме того, члены Ставки обсудили усовершенствование системы подготовки командиров тактического звена.
Коротко, о последних новостях с фронта
- На Бахмутском и Авдеевском направлении вражеские войска накапливают силы для новых попыток наступления. Офицер 54-й бригады ВСУ Александр Афанасьев рассказал, что оккупанты изменили подход к формированию штурмовых групп. В частности, от групп количеством 20 – 30 человек враг переходит к так называемым "полнокровным" ротам. Однако, по словам офицера, в таких изменениях действий противника есть положительный момент для ВСУ.
- Утром в Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают наступать на Бахмут. У Соледара продолжаются бои.
- Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным "Мадяр" показал, как Силы обороны работают в Соледаре. По его данным, только 16 января наши воины ударили по трем локальным составам и передвижным пунктам оккупантов в Соледаре.
- Только за сутки, 15 января, наши защитники ликвидировали еще почти 800 оккупантов. Также уничтожили средство ПВО врага. По состоянию на утро 16 января российские захватчики уже потеряли минимум 116 080 бойцов.