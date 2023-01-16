Під час засідання окремо зупинилися на Донецькому та Південному напрямках фронту. Про це інформує 24 Канал.

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Про що говорили на засідання Ставки

Члени Ставки заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточної ситуації на передовій, окремо зупинилися на Донецькому та Південному напрямках фронту.

Також президент заслухав інформацію щодо ймовірних дій російського агресора найближчим часом.

Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії,

– підкреслив Зеленський.

Також на засіданні проаналізували стан забезпечення Сил оборони боєприпасами та їх розподіл по угрупованнях. Окрім того, члени Ставки обговорили вдосконалення системи підготовки командирів тактичної ланки.

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