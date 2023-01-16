Під час засідання окремо зупинилися на Донецькому та Південному напрямках фронту. Про це інформує 24 Канал.
Читайте також Ці ж терористи прийдуть і за вами, – Зеленський звернувся до росіян, які мовчать про Дніпро
Про що говорили на засідання Ставки
Члени Ставки заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточної ситуації на передовій, окремо зупинилися на Донецькому та Південному напрямках фронту.
Також президент заслухав інформацію щодо ймовірних дій російського агресора найближчим часом.
Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії,
– підкреслив Зеленський.
Також на засіданні проаналізували стан забезпечення Сил оборони боєприпасами та їх розподіл по угрупованнях. Окрім того, члени Ставки обговорили вдосконалення системи підготовки командирів тактичної ланки.
Коротко, про останні новини з фронту
- На Бахмутському та Авдіївському напрямку російські війська накопичують сили для нових спроб наступу. Офіцер 54-ї бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв розповів, що окупанти змінили підхід до формування штурмових груп. Зокрема, від груп кількість 20 – 30 людей ворог переходить до так званих "повнокровних" рот. Однак, за словами офіцера, у таких змінах дій противника є позитивний момент для ЗСУ.
- Вранці у Генштабі повідомили, що окупанти продовжують наступати на Бахмут. Біля Соледара тривають бої.
- Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним "Мадяр" показав, як Сили оборони працюють у Соледарі. За його даними, тільки 16 січня наші воїни вдарили по трьох локальних складах та пересувних пунктах окупантів у Соледарі.
- Лише за одну добу, 15 січня, наші захисники ліквідували ще майже 800 окупантів. Також наші воїни знищили засіб ППО ворога. Тож станом на ранок 16 січня російські загарбники вже втратили щонайменше 116 080 бійців.