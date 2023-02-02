Недавно стало известно, что Италия и Франция планируют закупить Украину 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T. Они обойдутся обеим странам в 2 миллиарда евро.
К теме Италия и Франция планируют закупить Украине 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T, – СМИ
Когда в Украине заработает противоракетная система
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что противоракетная система SAMP/T может заработать в Украине в течение следующих двух месяцев.
Я думаю, что в течение 7-8 недель он заработает на территории Украины,
– сказал Таяне.
Заметим, что эта система является результатом сотрудничества между Италией и Францией. В ноябре 2022 года Киев обратился к западным союзникам с просьбой увеличить поставки противоракетных систем, в частности, упоминая SAMP/T.
Интересно, что Италия недавно заявляла, что не будет предоставлять Украине танки для наступления. Таяни отметил, что военная ситуация в Украине очень сложная.
"Мы очень обеспокоены, мы все работаем ради мира и, как решил парламент, готовы предоставить оборонное оружие. Мы никогда не пришлем наступательное оружие, потому что мы не воюем с Россией, у нас нет ничего общего с российским народом", – заметил министр иностранных дел. дел Италии.
Несмотря на это, он заявил, что Италия только стремится защитить независимость Украины.
Резников ездил в Париж: о чем договорился
- На днях министр обороны Резников с рабочим визитом прибыл во Францию. Министр отметил, что два дня в Париже были "интенсивные и продуктивные". Основной темой визита была защита воздушного пространства Украины.
- Он также сообщил, что Украина заключила меморандум с компанией Thales по поставкам двух радаров GM-200, которые существенно повысят возможности ВСУ. В частности, они помогут лучше обнаруживать воздушные цели: крылатые и баллистические ракеты, а также дроны разных типов.
- Кроме этого, по словам Резникова, Франция обеспечит подготовку более 6500 украинских воинов. В частности, 2000 получат профессиональную подготовку на территории Франции и Польши.
- Министр ознакомил французских коллег с ситуацией безопасности, поэтому рассчитывает на помощь в виде боеприпасов.
- В заключение Резников посетил украинских воинов, которые проходят реабилитацию во Франции. Министр поблагодарил их за службу, ведь именно они сегодня являются щитом Европы на востоке.