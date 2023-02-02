Недавно стало известно, что Италия и Франция планируют закупить Украину 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T. Они обойдутся обеим странам в 2 миллиарда евро.

К теме Италия и Франция планируют закупить Украине 700 зенитных ракет для комплекса SAMP-T, – СМИ

Когда в Украине заработает противоракетная система

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что противоракетная система SAMP/T может заработать в Украине в течение следующих двух месяцев.

Я думаю, что в течение 7-8 недель он заработает на территории Украины,

– сказал Таяне.

Заметим, что эта система является результатом сотрудничества между Италией и Францией. В ноябре 2022 года Киев обратился к западным союзникам с просьбой увеличить поставки противоракетных систем, в частности, упоминая SAMP/T.

Интересно, что Италия недавно заявляла, что не будет предоставлять Украине танки для наступления. Таяни отметил, что военная ситуация в Украине очень сложная.

"Мы очень обеспокоены, мы все работаем ради мира и, как решил парламент, готовы предоставить оборонное оружие. Мы никогда не пришлем наступательное оружие, потому что мы не воюем с Россией, у нас нет ничего общего с российским народом", – заметил министр иностранных дел. дел Италии.

Несмотря на это, он заявил, что Италия только стремится защитить независимость Украины.

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