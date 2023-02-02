Нещодавно стало відомо, що Італія та Франція планують закупити Україні 700 зенітних ракет для комплексу SAMP-T. Вони обійдуться обом країнам у 2 мільярди євро.
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Коли в Україні запрацює протиракетна система
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, що протиракетна система SAMP/T може запрацювати в Україні протягом наступних двох місяців.
Я думаю, що протягом 7-8 тижнів він запрацює на території України,
– сказав Таяні.
Зауважимо, що ця система є результатом співпраці між Італією та Францією. У листопаді 2022 року Київ звернувся до західних союзників з проханням збільшити постачання протиракетних систем, зокрема згадуючи SAMP/T.
Цікаво, що Італія нещодавно заявляла, що не надаватиме Україні танків для наступу. Таяні зазначив, що військова ситуація в Україні – дуже складна.
"Ми дуже стурбовані, ми всі працюємо заради миру і, як вирішив парламент, готові надати оборонну зброю. Ми ніколи не надішлемо наступальну зброю, тому що ми не воюємо з Росією, у нас немає нічого спільного з російським народом", – зауважив міністр закордонних справ Італії.
Попри це, він заявив, що Італія лише прагне захистити незалежність України.
Резніков їздив до Парижа: про що домовився
- Днями міністр оборони Резніков з робочим візитом прибув до Франції. Міністр зазначив, що два дні у Парижі були "інтенсивні та продуктивні". Основною темою візиту був захист повітряного простору України.
- Він також повідомив, що Україна уклала меморандум з компанією Thales щодо постачання двох радарів GM-200, які суттєво підвищать спроможності ЗСУ. Зокрема, вони допоможуть краще виявляти повітряні цілі: крилаті й балістичні ракети, а також дрони різних типів.
- Крім цього, за словами Резнікова, Франція забезпечить підготовку понад 6 500 українських воїнів. Зокрема, 2 000 отримають професійну підготовку на території Франції та Польщі.
- Міністр ознайомив французьких колег з безпековою ситуацією, тому розраховує на допомогу у вигляді боєприпасів.
- Наостанок Резніков відвідав українських воїнів, які проходять реабілітацію у Франції. Міністр подякував їм за службу, адже саме вони сьогодні є щитом Європи на сході.