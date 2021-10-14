Противоречит минским соглашениям, – Россия о планах ввести военную миссию ЕС в Украину

В российском МИД считают, что размещение новой военно-тренировочной миссии ЕС в Украине может усилить эскалацию на Донбассе. Реализация этих планов якобы нарушает минские соглашения.

Планы ЕС и Украины о миссии вызывают озабоченность у Москвы. Такое заявление сделала официальная представительница МИД России Мария Захарова.

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В Кремле говорят об эскалации на Донбассе

Захарова утверждает, что реализация этой инициативы противоречит Минским соглашениям. Кроме того, она заявляет, что это якобы будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности на Донбассе.

В конце концов, Москва призывает отказаться от "необдуманного" шага.

Военная миссия ЕС в Украине: что известно

СМИ писали, что ЕС может создать в Украине военную учебную миссию. Такую возможность якобы рассматривали. Причиной называли обострение военной агрессии на Донбассе. Отмечали, что на создании миссии настаивали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия. Поддерживали инициативу также Швеция и Финляндия.

В МИД рассказали, что рассматривают различные варианты сотрудничества Украины и ЕС. Одна из возможных опций – действительно, начало военно-учебной миссии ЕС в Украине. Она могла бы охватить сферы, пока непокрытые EUAM.

Впоследствии министр обороны Андрей Таран подтвердил, что ведут работу по развертыванию в нашем государстве военной миссии Евросоюза. По его словам, планируют привлечь 30 постоянных советников от ЕС.