Противоречивые положения и отсутствие закона: что происходит с судебной реформой Зеленского

Сделать, чтобы суды были честными обещал едва ли не каждый президент Украины. Не стал исключением и Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что судебная реформа является одним из самых сложных вызовов. Он обещает завершить ее в течение 3 лет.

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Украинским судам до сих пор доверяют менее 2% граждан. Система переполнена скандалами. Даже после выхода на пенсию судьи живут за счет украинцев. Средняя ежемесячная пенсия судьи в отставке превышает 77 тысяч гривен.

Депутаты приняли несовместимые положения

В конце второго года у власти президентское монобольшинство начало голосовать за необходимые законопроекты, чтобы перезагрузить 2 главных органы отбора, уволить судей и запустить реформу.

Сначала Верховная Рада приняла документ о Высшей квалификационной комиссии судей. До конца сессии обещают проголосовать за документ о Высшем совете правосудия. Впрочем, даже первую половину приняли небрежно и закон все равно не заработает.

"Приняли противоречивые положения. Соответственно, сейчас надо найти модель, которая позволит сбалансировать этот законопроект. Идеально, чтобы президент применил свое право вето. Тогда бы быстро исправили коллизии в законе", – сказал представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

Предостережение юристов

За неделю до летних каникул 2021 года судебной реформы нет. Первую ее часть, закон о Высшей квалификационной комиссии судей Украины, может ветировать президент. Относительно второй половины, которая касается перезагрузки Верховного совета правосудия, юристы имеют оговорку.

Закон, который должен очищать ВСП, не будет очищать действующих его членов. Он будет работать на будущее. Чтобы уволить действующих его членов, этический совет будет лишь рекомендовать, что кто-то нечестный и его надо уволить,

– пояснил член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

Рябошапка не верит в успех реформы

Финальным сигналом того, будет ли реформа действенной, станет последнее пленарное заседание Верховной Рады. Тогда судебную реформу представят в финальном варианте. Станет известно, примут ли депутаты оба закона и с какими правками.

Важно Если бы Зеленский мог, то реформировал бы суд решением СНБО, – Рябошапка

Первый генеральный прокурор Зеленского Руслан Рябошапка в успех судебной реформы не верит. Он убежден, что в 2019 году в Офисе Президента рассматривали более эффективный законопроект судебной реформы. По его мнению, настоящая судебная реформа не нужна ни Банковой, ни монобольшинству.

"Еще в 2019 году закон предусматривал изменения по реформированию ВККС и ВСП. Это должен был быть важный блок по дисциплинарной ответственности и более быстрым процедурам привлечения судей к ответственности", – сказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

К формированию ВСП привлекут международных экспертов

Есть ситуация, когда президент публично декларирует стремление перезагрузить суды и обещает судебную реформу западным партнерам и кредиторам. В то же время президентское монобольшинство во главе с председателем профильного комитета Рады Андреем Костиным ее тормозит и даже саботирует ликвидацию Окружного админсуда.

Несмотря на критику, позитивным сигналом является то, что к формированию ВСП все же привлекут международных экспертов. Это увеличит шанс на очистку судов.

"Будут проверять кандидатов на должность членов ВСП представители международных экспертных организаций и 3 представителя украинского сообщества. То есть это зеркальная ситуация с конкурсной комиссией ВККС. Убежден, что это позволит сделать более эффективной деятельность ВСП", – отметил Федор Вениславский.

О судебной реформе Зеленского смотрите в сюжете 24 канала: