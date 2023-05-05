Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, российский диктатор Путин резко теряет авторитет даже среди ярых путинистов.
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Пригожин победит Путина
Пионтковский отметил, что в России внутри военно-политического управления наблюдается глубочайший кризис. Уже несколько дней Путин молчит после взрывов возле Кремля и красноречивых заявлений Пригожина.
Пригожин участвует в кастинге нового фюрера для российского народа. Безусловно, он выигрывает этот кастинг у Путина в глазах так называемого патриотического сообщества. Авторитет Путина стремительно падает. В первую очередь среди тех, кого считали его поддержкой,
– считает он.
Оппозиционер обратил внимание, что даже ярая путинистка Маргарита Симоньян обращается к Путину и говорит, что "людей уже тошнит от его обещаний".
"Предать Путина – это предусмотреть приход следующего российского вождя. Или Пригожина в ближайшее время убьют. Шойгу и Герасимов еще сохранили спецотряды, которые могут выполнить эту задачу. Или он просто арестует этих людей", – предположил публицист.
Пионтковский о борьбе Пригожина за власть: смотрите видео
Пригожин обругал Шойгу и Герасимова: коротко
- Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз высказал претензии к российскому минобороны и генштабу. А также он снял видео на фоне нескольких десятков ликвидированных наемников, которых ВСУ уничтожили в боях за Бахмут.
- Как заверил Пригожин, это бойцы, ликвидированные 4 мая. Он призвал оператора снять всех уничтоженных наемников, чтобы продемонстрировать, насколько масштабны потери среди ЧВК "Вагнер" в Бахмуте.
- По словам Пригожина, у его наемников снарядный голод составляет 70%. Поэтому, обругав Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, спросил у них, где боеприпасы.
- Пригожин посетовал, что его уничтоженные наемники пришли на фронт добровольно. И что свою жизнь они отдают за то, чтобы российские чиновники "жировали в своих кабинетах с красным деревом".
- 5 мая "повар Путина" заявил, что выводит вагнеровцев из Бахмута. Впрочем, точно верить этой информации не стоит.