24 Канал пишет со ссылкой на BBC, что была постоянная угроза на восточных границах Европы. Однако не надо паниковать.

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Что говорит британское правительство о противостоянии с Россией

Источники в правительстве Великобритании убеждены, что противостояние с Россией – это серьезно и надолго, безотносительно к результату войны в Украине.

Они теперь буквально воюют в союзе с северокорейцами, а иранцы их снабжают. Мы теперь не можем смотреть на них иначе, чем как на угрозу,

– заявил собеседник.

По его словам, британские чиновники понимают, что угроза со стороны России никуда не денется, или в Украине, или в виде диверсий на улицах Великобритании.

Один из собеседников призывает привыкать к этому, потому что так жили всегда. Также чиновники объяснили, что не надо паниковать из-за все более угрожающей риторики Путина. Ведь, по словам экс-министра, она направлена на то, чтобы:

привлечь внимание Дональда Трампа,

дать будущему президенту США повод для прекращения помощи Украине.

Он добавил, что, если у Трампа сложится впечатление, что война стала настолько опасной, что терпеть это дальше нельзя, то, возможно, он захочет сделать все, чтобы остановить войну любой ценой даже на условиях Путина.

Поэтому сейчас надежда для западных союзников заключается в том, чтобы поставить Киев в наилучшее возможное положение для переговоров. Один из советников правительства сказал, что для этого может понадобиться создать у Трампа преувеличенное впечатление о его дипломатических способностях.

"Чтобы создать у Трампа настроение, выгодное Украине, и чтобы он выглядел как тот, кто остановил войну, а не тот, кто сдал Украину", – подытожил собеседник в правительстве.