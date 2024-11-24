24 Канал пише з посиланням на BBC, що була постійна загроза на східних кордонах Європи. Проте не треба панікувати.

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Що каже британський уряд про протистояння з Росією

Джерела в уряді Великої Британії переконані, що протистояння з Росією – це серйозно і надовго, безвідносно до результату війни в Україні.

Вони тепер буквально воюють у союзі з північнокорейцями, а іранці їх постачають. Ми тепер не можемо дивитися на них інакше, ніж як на загрозу,

– заявив співрозмовник.

За його словами, британські чиновники розуміють, що загроза з боку Росії нікуди не дінеться, чи то в Україні, чи то у вигляді диверсій на вулицях Великої Британії.

Один зі співрозмовників закликає звикати до цього, бо так жили завжди. Також посадовці пояснили, що не треба панікувати через дедалі загрозливішу риторику Путіна. Адже, за словами ексміністра, вона спрямована на те, щоб:

привернути увагу Дональда Трампа,

дати майбутньому президенту США привід для припинення допомоги Україні.

Він додав, що, якщо у Трампа складеться враження, що війна стала настільки небезпечною, що терпіти це далі не можна, то, можливо, він забажає зробити все, щоб зупинити війну за будь-яку ціну навіть на умовах Путіна.

Тож наразі надія для західних союзників полягає в тому, щоб поставити Київ у найкраще можливе становище для переговорів. Один із радників уряду сказав, що для цього може знадобитися створити у Трампа перебільшене враження про його дипломатичні здібності.

"Щоб створити у Трампа настрій, вигідний Україні, і щоб він виглядав як той, хто зупинив війну, а не той, хто здав Україну", – підсумував співрозмовник в уряді.