Противостояние продолжается: политолог проанализировал новую операцию НАБУ и САП

Новая операция НАБУ и САП вновь обострила вопрос взаимоотношений между антикоррупционными органами, Офисом Генерального прокурора и другими силовыми структурами. Формально речь идет об отдельных расследованиях, но на практике такие эпизоды все чаще накладываются на более широкое системное противостояние внутри правоохранительной вертикали.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, почему нынешняя ситуация выходит за рамки одного дела. Напряженность возникает там, где антикоррупционные органы вторгаются в сферу интересов высокопоставленных чиновников, а недоверие к государственному аппарату со стороны общества и партнеров только усугубляет этот конфликт.

Между силовиками существует противостояние

Нынешняя операция НАБУ и САП накладывается на более широкую напряженность между правоохранительными и силовыми структурами. Подобные конфликты уже возникали не только между антикоррупционными органами и Офисом Генерального прокурора, но и с участием ГУР, СБУ и ДБР.

Очень часто конкретное расследование становится поводом для более системной борьбы. И такое противостояние сегодня действительно имеет место,

– пояснил Чаленко.

Одна из причин напряженности заключается в различном восприятии самой антикоррупционной вертикали. Часть государственного аппарата рассматривает НАБУ и САП как структуры, не вписывающиеся в привычную бюрократическую систему, хотя создавались они именно для расследования коррупционных преступлений, в частности в отношении высокопоставленных чиновников.

Оппоненты антикоррупционных органов часто воспринимают их как некое "инородное тело", навязанное сверху, которое не является частью привычной государственной вертикали,

– отметил политолог.

Проблема обостряется тогда, когда расследования затрагивают интересы конкретных высокопоставленных чиновников. В таких случаях личный интерес может начать подмещать государственный, что и создает дополнительное поле для конфликта между структурами.

Недоверие только усугубляет конфликт

Напряженность вокруг антикоррупционных органов подпитывается еще и спорами об их взаимодействии с западными партнерами. В частности, НАБУ упрекают в присутствии представителя ФБР, хотя такое сотрудничество происходит на основе официальных договоренностей между Киевом и Вашингтоном.

Все это упирается в недостаточное доверие к украинской власти. Причем не только к нынешней – речь идет в целом об украинском бюрократическом аппарате,

– подчеркнул Чаленко.

Проблема коррупции остается одной из самых острых как для общества, так и для международных партнеров. Из-за этого любое противостояние между силовыми и антикоррупционными структурами быстро выходит за рамки отдельного дела и начинает подрывать доверие ко всей системе.

Такое системное противостояние негативно сказывается и на устойчивости украинского общества, и на нашей способности столь же стойко отражать внешнюю угрозу, в частности российскую агрессию,

– сказал политолог.

В таких условиях важно не просто реагировать на очередной конфликт между ведомствами, а понять его причины и не допустить повторения старых ошибок. Результат будет зависеть от того, сможет ли система поставить точный "диагноз" и перейти от взаимных обвинений к реальным изменениям.

Чаленко объяснил конфликт между антикоррупционными органами и силовиками: смотрите видео