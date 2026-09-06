Політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому нинішня ситуація виходить за межі однієї справи. Напруга виникає там, де антикорупційні органи заходять у сферу інтересів топпосадовців, а недовіра до державного апарату з боку суспільства та партнерів лише посилює цей конфлікт.

Між силовиками є протистояння

Нинішня операція НАБУ і САП накладається на ширшу напругу між правоохоронними та силовими структурами. Подібні конфлікти вже виникали не лише між антикорупційними органами та Офісом Генерального прокурора, а й за участю ГУР, СБУ та ДБР.

Дуже часто конкретне розслідування стає приводом для більш системної боротьби. І таке протистояння сьогодні дійсно присутнє,

– пояснив Чаленко.

Одна з причин напруги полягає у різному сприйнятті самої антикорупційної вертикалі. Частина державного апарату бачить НАБУ і САП як структури, що не вписуються у звичну бюрократичну систему, хоча створювали їх саме для розслідування корупційних злочинів, зокрема щодо топпосадовців.

Опоненти антикорупційних органів часто сприймають їх як певне "інородне тіло", нав'язане згори, яке не є частиною звичної державної вертикалі,

– зазначив політолог.

Проблема загострюється тоді, коли розслідування зачіпають інтереси конкретних високопосадовців. У таких випадках особистий інтерес може почати підміняти державний, що й створює додаткове поле для конфлікту між структурами.

Недовіра лише посилює конфлікт

Напруга навколо антикорупційних органів підживлюється ще й суперечками про їхню взаємодію із західними партнерами. Зокрема, НАБУ закидають присутність представника ФБР, хоча така співпраця відбувається на основі офіційних домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Усе це впирається в недостатню довіру до української влади. Причому не лише нинішньої – йдеться загалом про український бюрократичний апарат,

– наголосив Чаленко.

Проблема корупції залишається однією з найчутливіших і для суспільства, і для міжнародних партнерів. Через це будь-яке протистояння між силовими та антикорупційними структурами швидко виходить за межі окремої справи й починає бити по довірі до всієї системи.

Таке системне протистояння негативно впливає і на стійкість українського суспільства, і на нашу здатність так само стійко відбиватися від зовнішньої загрози, зокрема російської агресії,

– сказав політолог.

За таких умов важливо не просто реагувати на черговий конфлікт між відомствами, а зрозуміти його причини й не допустити повторення старих помилок. Результат залежатиме від того, чи зможе система поставити точний "діагноз" і перейти від взаємних звинувачень до реальних змін.

Чаленко пояснив конфлікт антикорупційних органів і силовиків: дивіться відео