Противостояние с Зеленским: почему Ахметов пошел в "атаку"

Противостояние между Ахметовым и Зеленским – новая тенденция, которая началась с сентября этого года. Главной причиной является "Закон об олигархах".

Дополнительным поводом стало увольнение Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Почему обиделся Ахметов

Фесенко заявил, что Ринат Ахметов очень мощно и напрямую поддержал Дмитрия Разумкова. В то же время это вызвало дополнительное недовольство президента. Но войну, по словам эксперта, начал сам Ахметов. И основная причина информационной и политической войны – "Закон об олигархах".

Ахметову он (закон – 24 канал) очень не нравится, и он считает это унижением. И я думаю, что он считает, что Зеленский слаб, что он ничего не сможет ему сделать. Поэтому решил пойти в такую атаку,

– сказал политолог.



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На кого направлена атака

Владимир Фесенко обратил внимание, что атака направлена именно на Владимира Зеленского, а не на Игоря Коломойского. О последнем же, по его словам, "никто сейчас особо не вспоминает, разве, если хочет как-то привязать Зеленского к Коломойскому".



По словам Фесенко, причина информационной и политической войны – "Закон об олигархах" / Фото из фейсбука эксперта

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