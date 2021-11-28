Противостояние с Зеленским: почему Ахметов пошел в "атаку"
Источник:24 канал
Противостояние между Ахметовым и Зеленским – новая тенденция, которая началась с сентября этого года. Главной причиной является "Закон об олигархах".
Дополнительным поводом стало увольнение Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.
Подробнее Ахметов против Зеленского: почему началась "война" и какие "козыри" есть у оппонентов
Почему обиделся Ахметов
Фесенко заявил, что Ринат Ахметов очень мощно и напрямую поддержал Дмитрия Разумкова. В то же время это вызвало дополнительное недовольство президента. Но войну, по словам эксперта, начал сам Ахметов. И основная причина информационной и политической войны – "Закон об олигархах".
Ахметову он (закон – 24 канал) очень не нравится, и он считает это унижением. И я думаю, что он считает, что Зеленский слаб, что он ничего не сможет ему сделать. Поэтому решил пойти в такую атаку,
– сказал политолог.
Ахметова оскорбил "Закон об олигархах" / Коллаж 24 канала
Актуально Это не о свободе слова, – Зеленский о медийной атаке Ахметова
На кого направлена атака
Владимир Фесенко обратил внимание, что атака направлена именно на Владимира Зеленского, а не на Игоря Коломойского. О последнем же, по его словам, "никто сейчас особо не вспоминает, разве, если хочет как-то привязать Зеленского к Коломойскому".
По словам Фесенко, причина информационной и политической войны – "Закон об олигархах" / Фото из фейсбука эксперта
"Война" между Ахметовым и Зеленским: что стоит знать
- Еще ранее СМИ писали, что между Офисом Президента и Ахметовым осложнились отношения. Это произошло якобы из-за закона об олигархах и борьбы с монополией на рынках.
- Политолог Игорь Петренко тоже считает, что напряженность отношений между Ахметовым и Зеленским существует. "Слуга" Егор Чернев сказал, что олигарх с президентом перешли к открытому противостоянию.
- На фоне такой информации у Ахметова спросили, встречался ли он с Зеленским. Тот заявил, что не просился на встречу с президентом Владимиром Зеленским и не будет делать этого.