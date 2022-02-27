Противовоздушная оборона сбила вражескую ракету в селе Гущинцы Винницкой области
27 февраля 2022 , 11:43Читати новину українською
В Винницкой области противовоздушная оборона сбила ракету врага. В результате взрыва никто не травмировался.
Об этом сообщил председатель Ивановской территориальной общины Михаил Кулик. Обломки ракеты повредили крыши 3 домов и выбили окна.
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Заметим, что ночь на 27 февраля выдалась неспокойной в Виннице. В городе были слышны звуки выстрелов. В то же время сотрудники полиции и Службы безопасности сформировали в Винницкой области антимародерские группы.
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