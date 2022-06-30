Протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО будет подписан 5 июля

Швеция и Финляндия станут членами НАТО. Соответствующий протокол о членстве двух скандинавских государств в Альянсе будет подписан уже 5 июля.

Во вторник, 5 июля, будет подписан протокол. Совсем членами Североатлантического союза Швеция и Финляндия станут после ратификации всеми членами НАТО этого документа. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, сообщает 24 канал.

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После ратификации заработает положение о коллективной обороне

Столтенберг подтвердил, что подписание протокола состоится во вторник – 5 июля.

Генсек подчеркнул, что только после ратификации протокола всеми 30 членами НАТО Швеция и Финляндия получат статус члена Альянса, и соответственно на них будут распространяться принципы коллективной обороны.

Сколько будет продолжаться процесс ратификации протокола – трудно спрогнозировать, однако в нынешних условиях можно сказать уверенно, что медлить с согласованием членства скандинавских стран в Альянсе никто не будет.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: главное

До полномасштабного российского вторжения Швеция и Финляндия были внеблоковыми государствами и сохраняли нейтральный статус. Впервые о возможности членства в альянсе в обеих странах стали говорить в конце декабря – начале января. Причиной этого была угроза российского вторжения в Украину.

После того как Россия начала полномасштабную войну, Швеция и Финляндия решили присоединиться к Альянсу.

Вступление в НАТО блокировала Турция. Причиной послужила поддержка скандинавскими государствами курдских организаций, которые Анкара считает террористическими. Однако во время саммита НАТО в Мадриде эта преграда исчезла – Швеция, Финляндия и Турция подписали компромиссное соглашение.

Во время того же саммита Швецию и Финляндию официально пригласили стать членами НАТО.

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