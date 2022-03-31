Провайдеров, которые отказываются блокировать роспропаганду, начали отключать

Интернет-провайдеров, которые отказываются блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Дальше компании ждет принятие более серьезных санкций.

Блокировка провайдеров

Такое решение уже было принято НКЭК в отношении двух компаний; ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ".

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В ведомстве отметили, что причиной такого решения стало невыполнение распоряжений и требований действующего при Госспецсвязи Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ) во время военного положения.

Какие последствия будут для провайдеров

Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями. Это могут быть:

установление временных особенностей маршрутизации трафика, в соответствии с этим решением;

аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом;

аннулирование лицензий на пользование радиочастотным ресурсом;

исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.

В Госспецсвязи напомнили, что в условиях военного положения провайдеры обязаны безотлагательно принимать меры по выполнению поручений НЦУ.