Провайдеров, которые отказываются блокировать роспропаганду, начали отключать
Источник:Госспецсвязь
Интернет-провайдеров, которые отказываются блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Дальше компании ждет принятие более серьезных санкций.
Блокировка провайдеров
Такое решение уже было принято НКЭК в отношении двух компаний; ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ".
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В ведомстве отметили, что причиной такого решения стало невыполнение распоряжений и требований действующего при Госспецсвязи Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ) во время военного положения.
Какие последствия будут для провайдеров
Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями. Это могут быть:
- установление временных особенностей маршрутизации трафика, в соответствии с этим решением;
- аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом;
- аннулирование лицензий на пользование радиочастотным ресурсом;
- исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.
В Госспецсвязи напомнили, что в условиях военного положения провайдеры обязаны безотлагательно принимать меры по выполнению поручений НЦУ.