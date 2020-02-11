Провал ключевых тем, – эксперт объяснил отставку Богдана

Президент Владимир Зеленский уже давно готовился уволить Андрея Богдана, поскольку он ответственен за фиаско важных для Зеленского вопросов.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал руководитель политико-правовых программ "Украинского центра общественного развития" Игорь Рейтерович.

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На такую ​​рокировку, которую осуществили в Офисе президента, повлиял внутриполитический фактор, отметил он.

К увольнению Богдана давно готовились, было понятно, что рано или поздно это произойдет. Одна из причин, почему его устранили – определенные провалы в реализации ключевых тем Зеленского. Начиная от земельной реформы, которую не так быстро удается реализовать, как хотелось,

– отметил эксперт.

Также Игорь Рейтерович добавил, что позиция Андрея Богдана по рынку земли, в итоге, не была поддержана в парламенте.

Как писали на 24 канале это стало причиной недоразумения между президентом и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Как повлияет смена главы Офиса президента на Зеленского?

Большого влияния на рейтинг президента из-за этих изменений пока не будет, но на первом этапе это может дать больше негатива, уверен политолог.

Андрей Богдан был архитектором той структуры власти, которую мы видим сейчас. После прихода нового человека, понятно, что вертикаль будет меняться. В том числе Ермак будет настраивать ее под себя, но поскольку скамейка запасных у него не так велика, начнется отбор людей и формирование новой команды,

– сказал Рейтерович.

Далее ситуация нормализуется, если Андрей Ермак сможет быстро организовать работу, подытожил политолог.

Напомним, слухи об отставке Андрея Богдана ходили давно, а Андрей Ермак фактически начал выполнять его обязанности. Также известно, что между двумя Андреями возник конфликт.

Что известно о конфликте Богдана и Ермака? Конфликт между Богданом и Ермаком продолжается несколько месяцев, ведь у чиновников очень разные характеры и взгляды на события в Украине. Одним из вопросов, из-за которого конфликтуют приближенные к Зеленскому чиновники, вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА. Так, Ермак встал на защиту киевского мэра и убеждает президента "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года. Еще одна ссора между Богданом и Ермаком произошла якобы накануне церемонии прощания с украинцами, погибшими во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В частности при организации мероприятия председатель ОПГ якобы разместил советника главы государства во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом Зеленскому. Глава государства заступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и вообще не пришел на церемонию прощания.