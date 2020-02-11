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      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Провал ключових тем, – експерт пояснив відставку Богдана

      756 Читать новость на русском
      Андрія Богдана звільнено / УНІАН

      Президент Володимир Зеленський вже давно готувався звільнити Андрія Богдана, оскільки він відповідальний за фіаско важливих для Зеленського питань.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив керівник політико-правових програм "Українського центру суспільного розвитку" Ігор Рейтерович.

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      На таку рокіровку, яку здійснили в Офісі президента, вплинув внутрішньополітичний фактор, зазначив він.

      До звільнення Богдана давно готувалися, було зрозуміло, що рано чи пізно це відбудеться. Одна з причин, чому його усунули – певні провали в реалізації ключових тем Зеленського. Починаючи від земельної реформи, яку не так швидко вдається реалізувати, як хотілося,
      – наголосив експерт.

      Також Ігор Рейтерович додав, що позиція Андрія Богдана по ринку землі, зрештою, не була підтримана у парламенті.

      Як писали на 24 каналі це стало причиною непорозуміння між президентом й головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

      Як вплине зміна голови Офісу президента на Зеленського?

      Великого впливу на рейтинг президента через ці зміни поки не буде, але на першому етапі це може дати більше негативу, впевнений політолог.

      Андрій Богдан був архітектором тієї структури влади, яку ми бачимо зараз. Після приходу нової людини, зрозуміло, що вертикаль буде змінюватись. В тому числі Єрмак буде налаштовувати її під себе, але оскільки лава запасних у нього не така велика, почнеться відбір людей й формування нової команди,
      – сказав Рейтерович.

      Далі ситуація нормалізується, якщо Андрій Єрмак зможе швидко організувати роботу, підсумував політолог.

      Нагадаємо, чутки щодо відставки Андрія Богдана ходили давно, а Андрій Єрмак фактично почав виконувати його обов’язки. Також відомо, що між двома Андріями виник конфлікт.

      Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака? Конфлікт між Богданом та Єрмаком триває кілька місяців, адже чиновники мають дуже різні характери та погляди на події в Україні. Одним із питань, через яке конфліктують наближені до Зеленського чиновники, є питання відставки Віталія Кличка з посади голови КМДА. Так, Єрмак став на захист київського мера і переконує президента "не чіпати" мера столиці і "не думати" про вибори в Києві до осені 2020 року. Ще одна сварка між Богданом і Єрмаком сталася нібито напередодні церемонії прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Зокрема під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив радника глави держави у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це Зеленському. Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і взагалі не прийшов на церемонію прощання.

      Андрій Богдан – ексголова Офісу Президента: що про нього відомо
      сьогодні
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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Андрій Єрмак
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