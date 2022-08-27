Риск сохраняется, – Андрющенко сообщил, какая ситуация с судилищем в Мариуполе

Оккупанты угрожали устроить судилище над украинскими военными в Мариуполе. Однако в последнее время кажется, что они изменили свои планы. И не факт, что судилище вообще состоится.

Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, создается впечатление, что что-то пошло не по плану у оккупантов.

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россияне должны были устроить судилище в мариупольской филармонии, куда ограничили доступ людям. Но вот впервые за 4 дня они возобновили проход для пешеходов вблизи здания. А с понедельника уже разрешили работникам филармонии выходить на работу. Также нет никакой подготовки в мариупольском СИЗО.

Думаем, что на сегодняшний день решение о дате или проведении судилища отсрочено и отнесено во времени, как и вопрос псевдореферендумов. Вероятно, это все связано с большим расследованием фильтрационных тюрем. Тогда была реакция Госдепа и ООН,

– отметил Андрющенко.

По его словам, все надеются, что судилище вообще не состоится.

россияне собирались "судить" как военных, так и гражданских

оккупанты ранее утверждали, что точно осудят 23 человека, среди которых были как военные мариупольского полка, так и других воинских частей. Также была информация, что у них на расследовании еще около 80 дел.

Источники Петра Андрющенко сообщали, что на судилище должны были также "судить" и гражданских, которых сейчас содержат отдельно от пленных в Еленовке. оккупанты хотели подать, будто эти люди помогали военным из Мариуполя.

Андрющенко о возможном судилище над защитниками Мариуполя: смотрите видео

Напомним, ранее оккупанты угрожали устроить судилище над защитниками Мариуполя ко Дню Независимости Украины. Была информация, что там могут казнить некоторых украинских военных.

По мнению российского публициста из Вашингтона Андрея Пионтковского, путин не рискнет устроить такое судилище, ведь им очень нужно провести переговоры с Украиной, которые вряд ли сейчас возможны.