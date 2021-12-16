О том, что женщина потерялась, сообщили ее родственники 15 декабря. Спасатели назвали спасение бабушки "предновогодним чудом".

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То, что пожилого человека, который почти двое суток в декабрьскую непогоду провел на улице, удалось найти живым и в сознании – настоящее предновогоднее чудо,

– пишет ГСЧС.

Инцидент произошел в селе Пустовойтовка Роменского района. Кинологи обследовали более 7 тысяч квадратных километров. В конце концов, после того, как женщину нашли живой, ее отправили на обследование в больницу.

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7 ноября во время прогулки в лесу заблудилась целая семья – муж, жена и их маленькая дочь. Спасателям удалось их разыскать.

В селе Парипси, что в Житомирской области, нашли тело беременной женщины, которая вместе с мужем пошла рыбачить. После супруги пропали и его искали спасатели.

ГСЧС Прикарпатья также искала мальчика, который потерялся во время восхождения с горы Хомяк. Мальчик сам позвонил спасателям и указал свои координаты.

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