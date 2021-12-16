Про те, що жінка загубилась повідомили її родичі 15 грудня. Рятувальники назвали порятунок бабусі "передноворічним дивом".

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Те, що літню людину, яка майже дві доби у грудневу негоду провела на вулиці, вдалося знайти живою і при свідомості – справжнє передноворічне диво,
– пише ДСНС.

Інцидент трапився у селі Пустовійтівка Роменського району. Кінологи обстежили понад 7 тисяч квадратних кілометрів. Зрештою, після того, як жінку знайшли живою, її відправили на обстеження до лікарні.

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