В частности, Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского. Также президент поблагодарил за результативное пополнение обменного фонда за последние три дня.
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Ставка и пополнение обменного фонда
По нашей защите на фронте – все направления. Покровский, Торецкий, Харьковский – все. Также был анализ (на Ставке – 24 Канал) и наших активных действий. Также сегодня были доклады Службы внешней разведки и ГУР относительно перспектив ближайшего времени, возможностей и задач, которые есть у государства-террориста. Мы работаем над дальнейшим ограничением России вести эту войну,
– сказал президент.
Также глава СБУ Василий Малюк доложил о применении дальнобойных дронов. Зеленский указал, что мы наращиваем эту способность. Это уже реальная стратегическая отрасль "оборонки" – отрасль, которая будет работать на Украину всегда.
По укреплению нашей ПВО докладывал командующий Воздушных сил. Министр внутренних дел Клименко докладывал о подготовке школ к новому учебному году. Власть помогает областным и местным советам в том, чтобы во всех общинах, где это возможно, дети смогли пойти в школу оффлайн.
Также Владимир Зеленский отдельно поблагодарил воинов и подразделениям, которые обеспечивают пополнение обменного фонда – берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена.
Это очень важно и за прошедшие трое суток – особенно результативно. Должны вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас в российской неволе,
– подчеркнул президент.
Армия+ и удар по Константиновке
Владимир Зеленский поблагодарил воинов, которые уже установили приложение Армия+.
За первые сутки – 40 тысяч загрузок приложения. Хороший результат и по среднему времени использования. Это приложение должно быть масштабировано на все наши Силы обороны Украины – всех командиров, всех солдат. Это действительно полезно – убрать бумажную работу и всю лишнюю бюрократию. Украина должна быть современной на всех уровнях,
– говорит Зеленский.
Кроме этого, президент вспомнил удар по Константиновке. Там продолжается спасательная операция: повреждены еще десятки зданий, таких как почта, магазины, дома.
"По состоянию на это время известно о более чем 40 пострадавших – всем оказывается необходимая помощь. 14 человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", – указал Зеленский.
По словам украинского гаранта, Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами, и это сознательный и целенаправленный российский террор. Это очередное преступление, за которое оккупант будет отвечать перед судом и историей.
Скорейший справедливый мир для всех наших людей, реальная безопасность для наших областей и общин возможна только при условиях, что инициатива в войне – за Украиной, сохраняется единство с миром, мы все работаем на наше государство, на наши общие интересы, на нашу безопасность.