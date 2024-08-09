Зокрема, Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського. Також президент подякував за результативне поповнення обмінного фонду за останні три дні.

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Ставка та поповнення обмінного фонду

Щодо нашого захисту на фронті – усі напрямки. Покровський, Торецький, Харківський – усі. Також був аналіз (на Ставці – 24 Канал) і наших активних дій. Також сьогодні були доповіді Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо перспектив найближчого часу, можливостей і завдань, які є у держави-терориста. Ми працюємо над подальшим обмеженням Росії вести цю війну,

– сказав президент.

Також глава СБУ Василь Малюк доповів щодо застосування далекобійних дронів. Зеленський вказав, що ми нарощуємо цю спроможність. Це уже реальна стратегічна галузь "оборонки" – галузь, яка працюватиме на Україну завжди.

Щодо зміцнення нашої ППО доповідав командувач Повітряних сил. Міністр внутрішніх справ Клименко доповідав про безпекову підготовку шкіл до нового навчального року. Влада допомагає обласним та місцевим радам у тому, аби в усіх громадах, де це можливо, діти змогли піти в школу офлайн.

Також Володимир Зеленський окремо подякував воїнам та підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону.

Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі,

– наголосив президент.

Армія+ та удар по Костянтинівці

Володимир Зеленський подякував воїнам, які вже встановили застосунок Армія+.

За першу добу – 40 тисяч завантажень застосунку. Хороший результат і щодо середнього часу використання. Цей застосунок має бути масштабований на всі наші Сили оборони України – усіх командирів, усіх солдатів. Це справді корисно – прибрати паперову роботу та всю зайву бюрократію. Україна має бути сучасною на всіх рівнях,

– каже Зеленський.

Окрім цього, президент згадав удар по Костянтинівці. Там триває рятувальна операція: пошкоджені ще десятки будівель, таких як пошта, магазини, будинки.

"Станом на цей час відомо про більш ніж 40 постраждалих – усім надається необхідна допомога. 14 людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", – вказав Зеленський.



За словами українського гаранта, Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор. Це черговий злочин, за який окупант буде відповідати перед судом та історією.

Якнайшвидший справедливий мир для всіх наших людей, реальна безпека для наших областей і громад можлива лише за умов, що ініціатива у війні – за Україною, зберігається єдність зі світом, ми всі працюємо на нашу державу, на наші спільні інтереси, на нашу безпеку.