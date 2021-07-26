Соответствующее видеообращение обнародовали в сети 26 июля. Его записали в кабинете главы облсовета.

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Что рассказал чиновник

Обыски провели по месту жительства Товмасяна и в его кабинете. Он акцентировал внимание на том, что никто не создавал препятствий работе правоохранителей.

Подчеркиваю, я выступаю за справедливые решения. Если задержанные лица виноваты, то должны нести соответствующее наказание. Спасибо работникам правоохранительных органов за оперативную работу,

– сказал чиновник.

Также он добавил, что контракты с руководителями коммунальных предприятий досрочно не разрывали. Это обусловлено тем, что такие решения принимаются на сессии, а председатель областного совета делать это единолично не может.

Почему проводили обыски

Это делали в рамках расследования о взятке в 1 миллион 50 тысяч гривен. Ее, вероятно, получал заместитель председателя Харьковского облсовета Андрей Малыш. Средства якобы требовали за то, чтобы руководитель коммунального предприятия остался на своей должности.

Мужчину задержали на получении последней части денег, а именно, 22 июля. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Обращение Артура Товмасян: видео из фейсбука чиновника