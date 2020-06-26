25 июня в селе Ревне на Буковине волонтеры и чиновники собрались на массовую уборку, чтобы помочь привести в порядок покореженные улицы и дворы. Уже на следующий день местные жители начали жаловаться, что помощники и техника исчезли, когда с места уехали журналисты. Впрочем, местные чиновники рассказывают, что работы не прекращали, работают там и в дальнейшем.

24 канал пообщался с местным жителем этого села и чиновниками, которые уверяют, что не прекращали помогать.

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Что говорят местные

Возмутило сеть видео жителя села Ревне Александра. Он снял разгромленные потоком улицы, комментируя, что никакой помощи от властей нет.

По словам мужчины, вся техника и рабочие руки исчезли сразу после того, как из Ревного поехали журналисты, освещавшие уборку.

В районе бедствия нет ни техники, ни помощников – смотрите видео местного жителя

В комментарии 24 каналу Александр Волошин отметил: вдоль улицы, полностью покрытой илом, не было ни души. Искать помощников он ходил утром и после обеда. Обещанной техники никто не пригнал.

Мужчина подчеркнул: улица Яровая, на которой он живет, заилена больше всего. Обычными лопатами ликвидировать последствия не удастся: нужна тяжелая техника, о которой говорили чиновники.

В селе, по словам Александра, пока что на этом участке работает частный экскаватор. Люди из своего кармана платят по 400 гривен, чтобы только избавиться от ила. Помощь, которую якобы обещали чиновники, так и не пришла. Впрочем, мужчина сказал: вдоль всего села не ходил, был только на самых проблемных участках.

Что говорят руководители

В комментарии 24 канала председатель Мамаевской ОТО, к которой вскоре планирует присоединиться и село Ревне, Наталья Катрюк отметила: на месте находятся около 40 человек. С 8 утра в селе работают депутаты сельского совета, волонтеры и неравнодушные жители соседних сел. На месте работают и спасатели, однако рабочей силы все равно не хватает.

Да, рабочей силы не хватает. Техники тяжелой нет, но она будет нужна завтра, после того как завершат разгребать путь, который позволит проходу техники,

– рассказала Наталья Катрюк.

То, что на ликвидации последствий находятся волонтеры и в дальнейшем помогают пострадавшим, подтверждают и в пресс-службе Черновицкой ОГА. О том, что работы продолжаются, написала директор департамента коммуникаций Виктория Гатрич.

Вероятную причину того, почему не везде есть помощники, назвал глава Кицманской райгосадминистрации Алексей Добровольский. Отмечает: вода не везде сошла и кое-где невозможно и неэффективно расчищать улицы.

Наша задача – расчистить улицы для того, чтобы люди получили доступ в свои дома и подъезд тяжелой техники. Но, к сожалению, мы столкнулись с еще одной проблемой: тот ил, болото, песок – в них еще очень много воды. И черпать с одной стороны на другую – неэффективно,

– цитирует Добровольского издание "АСС".

Последствия наводнения и ликвидация последствий

Село Ревне – одно из тех, кто пострадал больше всего. При том, что затопило село не так вода из реки Прут, как 5 потоков из леса, говорят местные. Сносило все на своем пути: автомобили, забори, животных и тому подобное.

Как наводнение разрушило село Ревне на Буковине / Фото ИА "АСС"

Чтобы помочь людям по инициативе председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, 25 июня провели массовую уборку, на которую съехались волонтеры, военные из области, чиновники из соседних районов.

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Село Ревне лежит на берегу Прута, через него проходят два его притока – смотрите на карте

Как на Буковине ликвидируют последствия наводнения