25 червня у селі Ревне на Буковині волонтери і владники зібралися на масову толоку, аби допомогти привести до ладу понівечені вулиці і подвір'я. Вже наступного дня місцеві мешканці почали скаржитися, що помічники і техніка зникли, коли з місця поїхали журналісти. Втім, місцеві чиновники розповідають, що ніякої роботи не полишали, працюють там і надалі.

24 канал поспілкувався із місцевим мешканцем цього села та владниками, які запевняють, що не припиняли допомагати.

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Що кажуть місцеві

Збурило мережу відео мешканця села Ревне Олександра. Він відзняв розгромлені потоком вулиці, коментуючи, що жодної допомоги від влади немає.

За словами чоловіка, уся техніка і робочі руки зникли одразу після того, як з Ревного поїхали журналісти, які висвітлювали толоку.

На місці негоди немає ні техніки, ні помічників – дивіться відео місцевого мешканця

У коментарі 24 каналу Олександр Волошин зазначив: вздовж вулиці, яка повністю покрита намулом, не було ні душі. Шукати помічників він ходив зранку і по обіді. Обіцяної техніки ніхто не привіз.

Чоловік підкреслив: вулиця Ярова, на якій він живе, замулена чи не найбільше. Звичайними лопатами здолати наслідки не вдасться: потрібна важка техніку, про яку говорили владники.

У селі, за словами Олександра, наразі на цій ділянці працює приватний екскаватор. Люди зі своєї кишені платять по 400 гривень, аби лише позбутися намулу. Допомога, яку нібито обіцяли чиновники, так і не прийшла. Втім, чоловік зазначив: вздовж усього села не ходив, був тільки на найпроблемніших ділянках.

Що кажуть владники

У коментарі 24 каналу голова Мамаївської ОТГ, до якої невдовзі планує долучитися і село Ревне, Наталія Катрюк зазначила: на місці перебувають близка 40 осіб. Від 8 ранку у селі працюють депутати сільської ради, волонтери і небайдужі мешканці сусідніх сіл. На місці працюють і рятувальники, проте робочої сили все одно бракує.

Так, робочої сили не вистачає. Техніки важкої немає, але вона буде доцільна завтра, після того як завершуть розгрібати шлях, який дозволить проходу техніки,

– розповіла Наталія Катрюк.

Те, що на толоці перебувають волонтери і надалі допомагають постраждалим, підтверджують і в пресслужбі Чернівецької ОДА. Про те, що роботи тривають, написала директорка департаменту комунікацій Вікторія Гатрич.

Ймовірну причину того, чому не скрізь є помічники, назвав голови Кіцманської райдержадміністрації Олексій Добровольський. Зазначає: вода ще не скрізь зійшла і подекуди неможливо та неефективно розчищати вулиці.

Наше завдання – розчистити вулиці для того, щоб люди мали доступ до своїх домівок і під`їзд важкої техніки. Але, на жаль, ми зіштовхнулися з ще однією проблемою: отой намул: болото, пісок – вони ще мають дуже багато води. І перечерпувати з однієї сторони у другу – неефективно,

– цитує Добровольського видання "АСС".

Наслідки повені і толока

Село Ревне – одне з тих, які постраждали найбільше. При тому, що затопила село не так вода з річки Прут, як 5 потоків з лісу, кажуть місцеві. Зносило все на своєму шляху: автомобілі, огорожі, тварин тощо.

Як повінь зруйнувала село Ревне на Буковині / Фото ІА "АСС"

Аби допомогти людям за ініціативою голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, 25 червня провели масову толоку, на яку з'їхалися волонтери, військові з області, чиновники із сусідніх районів.

Дивіться сюжет про те, як відбулася толока напередодні

Село Ревне лежить на березі Прута, крізь нього проходять дві його притоки – дивіться на карті

Як на Буковині приборкують наслідки повені