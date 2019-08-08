Проверят на полиграфе: в Госпогранслужбе рассказали, как будут бороться с взяточниками

Весь персонал подразделения, в котором служил разоблаченный во взяточничестве сотрудник, ждет ротация и проверка на полиграфе. Говорится о работнике межрайонного оперативно-розыскного отдела в Сумах, которого на взятке поймала военная прокуратура 7 августа.

"Также строгую ответственность понесут прямые и непосредственные руководители военнослужащего", – заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

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Он заверил, что фактов получения взяток в ведомстве скрывать не будут.

"В очередной раз обращаюсь ко всему персоналу с призывом выполнять свои обязанности честно и неподкупно. Гарантирую, что принцип неотвратимости наказания в Государственной пограничной службе будет работать для всех без исключения, несмотря на фамилии и должности коррупционеров", – пообещал Дейнеко.

Кроме задержанного взяточника, который будет нести ответственность по закону, весь персонал подразделения, где он проходил службу, ожидает ротация и проверка на полиграфе,

– отметил председатель ГПСУ.

7 августа военная прокуратура Сумского гарнизона задержала на взятке в 500 долларов США пограничника, который получил эти деньги от фигуранта уголовного производства, который хотел избежать наказания. Сотрудник ГПС задержали с поличным на остановке громтранспорту в Сумах.

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Заметим, что Кабмин 8 апреля одобрил введение дополнительных мер по выявлению коррупции в государственных предприятиях и в акционерных обществах с долей государства более 50%. В том числе говорится и о применении полиграфа.

Что такое полиграф?

Это устройство, более известный как "детектор лжи". Речь идет о научном приборе, способном одновременно регистрировать изменения ряда физиологических параметров человека: кровяное давление, частоту пульса, дыхания, электрокожную активность и тому подобное. Причем в процессе фиксации показателей обследуемому задают вопросы о факте, информацию о котором расследуют или изучают.



Однако в Украине показатели полиграфа не могут быть использованы в суде в качестве доказательства. Эффективность полиграфа не является достоверно доказанной, в основном его применяют для научных исследований, хотя в некоторых странах (Япония, Индия, часть штатов США) применяют и в юридической практике. Примечательно, что более 80 стран используют полиграф для тестирования правоохранителей и военных.