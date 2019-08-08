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      Перевірять на поліграфі: у Держприкордонслужбі розповіли, як боротимуться з хабарниками

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      Увесь підрозділ ДПС, де служив хабарник, перевірять на поліграфі
      Увесь підрозділ ДПС, де служив хабарник, перевірять на поліграфі / Ілюстративне фото (pixabay)

      На весь персонал підрозділу, в якому служив викритий у хабарництві співробітник, чекає ротація та перевірка на поліграфі. Мовиться про працівника міжрайонного оперативно-розшукового відділу в Сумах, якого на хабарі впіймала військова прокуратура 7 серпня.

      "Також сувору відповідальність понесуть прямі й безпосередні керівники військовослужбовця", заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

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      Він запевнив, що жодних фактів отримання хабарів у відомстві приховувати не будуть.

      "Укотре звертаюся до всього персоналу із закликом виконувати свої обов’язки чесно і непідкупно. Гарантую, що принцип невідворотності покарання в Державній прикордонній службі працюватиме для всіх без виключення, не зважаючи на прізвища та посади корупціонерів", – пообіцяв Дейнеко.

      Окрім затриманого хабарника, який нестиме відповідальність згідно з законом, на весь персонал підрозділу, де він проходив службу, очікує ротація та перевірка на поліграфі,
      – наголосив голова ДПСУ.

      7 серпня військова прокуратура Сумського гарнізону затримала на хабарі в 500 доларів США прикордонника, який отримав ці гроші від фігуранта кримінального провадження, який хотів уникнути покарання. Співробітника ДПС затримали на гарячому на зупинці громтранспорту в Сумах.

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      Зауважимо, що Кабмін 8 квітня схвалив введення додаткових заходів для виявлення корупції на державних підприємствах та в акціонерних товариствах із часткою держави понад 50%. У тому числі мовиться і про застосування поліграфа.

      Що таке поліграф? Це пристрій, більш відомий як "детектор брехні". Мовиться про науковий прилад, здатний одночасно реєструвати зміни низки фізіологічних параметрів людини: кров'яний тиск, частоту пульсу, дихання, електрошкірну активність тощо. Причому у процесі фіксації показників обстежуваному ставлять запитання щодо факту, інформацію про який розслідують чи вивчають.

      Однак в Україні покази поліграфа не можуть бути використані у суді як доказ. Ефективність поліграфу не є достеменно доведеною, здебільшого його застосовують для наукових досліджень, хоча у деяких країнах (Японія, Індія, частина штатів США) застосовують і у юридичній практиці. Примітно, що понад 80 країн використовують поліграф для тестування правоохоронців та військових.

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      Теги: Новини України Держприкордонслужба Корупція Хабар
      Джерело: 24 канал
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