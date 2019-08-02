Ситуація катастрофічна: прикордонники недоотримали майже мільярд гривень

Держприкордонслужбі не вистачає 938 мільйонів гривень для покриття витрат цього року. У відомстві звинувачують уряд у невдалій політиці, що призвела до відтоку кадрів та недоотримання фінансування.

На минулих виборах політики розраховували на підтримку військових та обіцяли підняти їм зарплату на 30%, розповів новий глава Держприкордонслужби Олег Дейнеко в інтерв'ю ВВС. Утім, на відміну від інших силових структур, Держприкордонслужба так і не отримала своє підвищення. Це призвело до того, що прикордонники почали йти з місця роботи.

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Дейнеко сказав, що прикордонники з березня не отримують грошову допомогу на оздоровлення. Заборгованість перед ними вже становить бильзко 291 мільйона гривен.

Він зазначив, що рішенням Степана Полторака двічі піднімалася винагорода за участь в ООС. На лінії зіткнення військовослужбовець ЗСУ отримує щомісячну доплату в 17 000 гривень, а прикордонник – 10 000 гривень. Військовослужбовець другої лінії отримує 6500 гривень, а прикордонник – 4500.

Заборгованість по цій винагороді перед особовим складом, який несе службу в зоні ООС, складає з 1 березня 159 мільйонів гривень. І ця сума тільки накопичується. У нас виникла диспропорція, як наслідок – ми спостерігаємо відтік кадрів,

– констатував глава прикордонників.

Також він сказав, що серед найболючіших питань прикордонників – забезпечення паливом. Українські прикордонники витрачають майже в п'ять разів менше палива, ніж на аналогічній за розмірами ділянці кордону в Литві. Дейнеко вважає, що у такому випадку треба або збільшити кількість людей у чотири рази, або відповідно зменшити ділянку.

На питання журналіста про вирішення цих проблем, Дейнеко відповів, що можна отримати фінансування через Верховну Раду, яка внесе зміни до бюджету. Наразі ж ніхто не зможе виділити додатково мільярд гривень.

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У 2015 році з Держприкордонслужби звільнилося 1300 контрактників, у 2018 звільнилося 2557. У сюжеті ВВС раніше писали, що нестачу кадрів у прикордонній службі намагаються заповнити строковиками, яких навесні мали призвати близько 9000. Прикордонники вважають, що це призведе до певних ризиків, адже так вони залучають до служби непрофесіоналів.



Як зросли зарплати військових на Донбасі / Інфографіка 24 каналу