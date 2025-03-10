Проверка для Трампа: согласится ли он на предложение перемирия от Зеленского

Зеленский в Саудовской Аравии планирует предложить перемирие, инициированное Европой. Это покажет истинное желание США и России остановить боевые действия на территории Украины.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что это будет важный тест для Дональда Трампа. Это серьезный шаг и реальная демонстрация стремления прекратить убийства, которые так волнуют президента США.

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"Он снова заявил, что еженедельно погибает 2000 молодых людей – как украинцев, так и россиян. У меня только один вопрос: украинцы гибнут под бомбардировками – и гражданские, и военные. А россияне – это те, кто пришел на нашу землю с оружием. Поэтому, когда просто говорят, что "и там, и там гибнут", возникает вопрос: зачем они вообще сюда пришли, а теперь их еще и жалеть? Не нападайте – и не будете гибнуть", – сказал Олег Рыбачук.

Дилемма для Трампа от России

Он добавил, что Трампу придется найти ответ на эту дилемму, ведь Россия, скорее всего, будет действовать по своей привычной схеме: мол, "да, но...". За этими "но" могут скрываться неприемлемые для Украины требования: нейтральный статус, сокращение армии, признание оккупированных территорий.

Однако на первый взгляд это будет выглядеть так, будто Россия готова к переговорам, просто выдвигает встречные требования. Поэтому для Трампа это будет серьезный тест, и ему важно его не провалить. Если он безоговорочно будет уступать всем требованиям России, недовольство возрастет даже в США,

– сказал Олег Рыбачук.

Он отметил, что уже есть критика со стороны его однопартийцев, а общественное мнение считает Россию страной-агрессором, а Владимира Путина – диктатором, который развязал войну против Украины. Американское общество не симпатизирует Путину и России.

Интересно! 11 марта Украина и США встретятся по мирному соглашению и прекращению огня. Украинская делегация предполагает, что США попытаются давить на Украину и склонять ее к уступкам России.

Трамп пообещал прекратить массовое кровопролитие, и, по его мнению, кроме него, этого не сможет сделать никто.

Интересная у Трампа логика: он говорит, что "хорошо знает", как Россия видит мир и какой у нее план, но об этом плане знает только он. Как, никто, кроме меня, его не знает и не понимает, и никто, кроме меня, не может привести к этому миру,

– рассказал Олег Рыбачук.

Он иронично добавил, что теперь "все дороги ведут к Трампу", который хочет стать миротворцем.