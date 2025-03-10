Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що це буде важливий тест для Дональда Трампа. Це серйозний крок і реальна демонстрація прагнення припинити вбивства, які так хвилюють президента США.

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"Він знову заявив, що щотижня гине 2000 молодих людей – як українців, так і росіян. У мене лише одне питання: українці гинуть під бомбардуваннями – і цивільні, і військові. А росіяни – це ті, хто прийшов на нашу землю зі зброєю. Тому, коли просто кажуть, що "і там, і там гинуть", виникає питання: навіщо вони взагалі сюди прийшли, а тепер їх ще й жаліти? Не нападайте – і не гинутимете", – сказав Олег Рибачук.

Дилема для Трампа від Росії

Він додав, що Трампу доведеться знайти відповідь на цю дилему, адже Росія, найімовірніше, діятиме за своєю звичною схемою: мовляв, "так, але...". За цими "але" можуть ховатися неприйнятні для України вимоги: нейтральний статус, скорочення армії, визнання окупованих територій.

Однак на перший погляд це виглядатиме так, ніби Росія готова до переговорів, просто висуває зустрічні вимоги. Тому для Трампа це буде серйозний тест, і йому важливо його не провалити. Якщо він беззастережно поступатиметься всім вимогам Росії, невдоволення зросте навіть у США,

– сказав Олег Рибачук.

Він зазначив, що вже є критика з боку його однопартійців, а громадська думка вважає Росію країною-агресором, а Владіміра Путіна – диктатором, який розв'язав війну проти України. Американське суспільство не симпатизує Путіну та Росії.

Цікаво! 11 березня Україна та США зустрінуться щодо мирної угоди та припинення вогню. Українська делегація припускає, що США спробують тиснути на Україну й схиляти її до поступок Росії.

Трамп пообіцяв припинити масове кровопролиття, і, на його думку, крім нього, цього не зможе зробити ніхто.

Цікава у Трампа логіка: він каже, що "добре знає", як Росія бачить мир і який у неї план, але про цей план знає лише він. Мов, ніхто, крім мене, його не знає і не розуміє, і ніхто, крім мене, не може привести до цього миру,

– розповів Олег Рибачук.

Він іронічно додав, що тепер "всі дороги ведуть до Трампа", який хоче стати миротворцем.