В Украине продлили срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации до ноября 2025 года. В рамках этого у мужчин осуществляют проверку военно-учетных документов.

Адвокат, управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко объяснил, кто и при каких условиях имеет право проверять документы без причины, передает 24 Канал.

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Кто может проверять военно-учетные документы?

По его словам, ТЦК и полиция имеют право проверять соответствующие документы. Адвокат рассказал, что согласно действующему законодательству проверять военно-учетные документы имеют право следующие 3 группы лиц:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

сотрудники Национальной полиции;

представители Государственной пограничной службы.

Если у лица нет бумажного военно-учетного документа, и оно не может показать его электронную версию в "Резерв+", фактически его рассматривают как нарушителя правил воинского учета, поскольку воинский учет предусматривает ношение с собой военно-учетного документа,

– сказал он.

Литвиненко пояснил, что сотрудники полиции совместно с военнослужащими ТЦК могут задержать такое лицо и доставить в ближайший территориальный центр комплектования для административного материала.

Согласно обнародованной информации, такое лицо можно привлечь к ответственности, например, оштрафовать на сумму от 17 до 25 тысяч гривен. В то же время такой штраф можно обжаловать в судебном порядке.

Напомним, в случае получения повестки лицо должно обязательно явиться в указанную дату и время в ТЦК и СП. В противном случае предусмотрена ответственность. Она может отличаться в зависимости от вида повестки.