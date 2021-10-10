Проверка "Северного потока-2", схемы депутатов с имуществом – видео недели

Немецкий регулятор захотел доказательств от оператора российского газопровода "Северный поток-2". Говорится о соблюдении норм Евросоюза. В течение 2020 года нардепы разжились имуществом на более чем 60 миллионов гривен. Каждая 4 семья народного депутата сделала дорогие покупки.

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Проверка российского газопровода

Регулятор в Германии потребовал от оператора "Северного потока-2" доказательств соблюдения норм Евросоюза. Сейчас необходим сертификат. Если его не будет - оператора оштрафуют.

Как будут проверять "Северный поток-2": смотрите видео

Имущество на 60 миллионов гривен

Депутаты и дальше используют старые схемы прописания дорогого имущества. Новый парламентский созыв "живет на одну зарплату", а обувь и авто им дают родственники.

Что покупали депутаты: узнавайте больше в видео

Новый конкурс на должность НСЗУ

Правительство объявило очередной конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Это 5 конкурс за все время существования службы, после того, как ее создали в марте 2018 года в рамках медицинской реформы.

Как будут отбирать кандидатов: смотрите сюжет 24 канала

Обучение стоя во Львове

В одном из львовских лицеев часть первоклассников традиционно сидит за партами, а другие дети работают стоя. Необычные столы поставили в сентябре, потому что лицей присоединился к проекту IT-компании "Дадим детям двигаться".

Какая польза от эксперимента с партами: смотрите сюжет 24 канала

"Слуги народа" в Трускавце

Нардепы от "Слуги народа" 1 – 2 октября устроили съезд партии в Трускавце. Всех участников расселили в дорогом отеле Rixos, где непонятно, кто оплачивал подъезд, проживание, питание и тренинги.

Как работали и развлекались "слуги" на Львовщине: смотрите видео