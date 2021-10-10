Проверка "Северного потока-2", схемы депутатов с имуществом – видео недели
Источник:24 канал
Немецкий регулятор захотел доказательств от оператора российского газопровода "Северный поток-2". Говорится о соблюдении норм Евросоюза. В течение 2020 года нардепы разжились имуществом на более чем 60 миллионов гривен. Каждая 4 семья народного депутата сделала дорогие покупки.
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Проверка российского газопровода
Регулятор в Германии потребовал от оператора "Северного потока-2" доказательств соблюдения норм Евросоюза. Сейчас необходим сертификат. Если его не будет - оператора оштрафуют.
Как будут проверять "Северный поток-2": смотрите видео
Имущество на 60 миллионов гривен
Депутаты и дальше используют старые схемы прописания дорогого имущества. Новый парламентский созыв "живет на одну зарплату", а обувь и авто им дают родственники.
Что покупали депутаты: узнавайте больше в видео
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