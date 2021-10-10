Найпопулярніші та найцікавіші за тиждень сюжети – читайте й дивіться далі.
Варто прочитати Запуск "Ракети" по Дніпру, відчайдушний собака-плавець – відео тижня
Перевірка російського газопроводу
Регулятор у Німеччині захотів від оператора "Північного потоку-2" доказів про дотримання норм Євросоюзу. Наразі необхідним є сертифікат. Якщо його не буде – оператора оштрафують.
Як перевірятимуть "Північний потік-2": дивіться відео
Майно на 60 мільйонів гривень
Депутати і далі використовують старі схеми прописуваня дорогого майна. Нове парламентське скликання "живе на одну зарплатню", а взуття й авто їм дають родичі.
Що купували депутати: дізнавайтесь більше у відео
Новий конкурс на посаду НСЗУ
Уряд оголосив черговий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Це 5 конкурс за весь час існування служби, після того, як її створили у березні 2018 року у межах медичної реформи.
Як відбиратимуть кандидатів: дивіться сюжет 24 каналу
Навчання стоячи у Львові
В одному з львівських ліцеїв частина першокласників традиційно сидить за партами, а інші ж діти працюють стоячи. Незвичні столи поставили у вересні, бо ліцей долучився до проєкту IT-компанії "Дамо дітям рухатися".
Яка користь від експерименту з партами: дивіться сюжет 24 каналу
"Слуги народу" у Трускавці
Нардепи від "Слуги народу" 1 – 2 жовтня влаштували з'їзд партії у Трускавці. Усіх учасників розселили у дорогому готелі Rixos, де незрозуміло, хто оплачував доїзд, проживання, харчування та тренінги.
Як працювали та розважалися "слуги" на Львівщині: дивіться відео