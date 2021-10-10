Фахівці кажуть, що не особливо від попередників відрізняється і 9 парламентське скликання. Нардепам не завадив і складний пандемічний рік.

До теми Зашкварились по вуха: бідняки-депутати вписуються у корупційні схеми

"58 сімей фракції "Слуга народу", тобто кожна 4 родина народного депутата, зробили дорогі покупки", – зазначив голова ГО "Комітет виборців України" Олексій Кошель.

Що купували депутати

Загалом впродовж 2020 року нардепи розжились майном на понад 60 мільйонів гривень. До прикладу, "нові колеса" з'явились у дружини народного депутата Богдана Яременка. Мовиться про Volvo вартістю понад 1 мільйон гривень.

Дружина Костянтина Касая розжилась новеньким BMW за майже 3,8 мільйона гривень. Дещо дешевший BMV придбали для жінки Павла Якименка – за майже 3 мільйони. Дружина ж очільника бюджетного комітету Ради Юрія Арістова тепер має PORSCHE за 2,3 мільйона, а сам він орендує Land Rover за понад 6 мільйонів.

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Середньостатистичні стали багатіями

Усього 13 нардепів чесно вказали у деклараціях, що їздять на автівках родичів. Також депутати "Слуги Народу" повідомили – їхні родичі придбали 25 земельних ділянок та 12 квартир.



"До окремих депутатів є серйозні питання. Вони ще 2 роки тому жили як середньостатистичні українські громадяни та лише з приходом в парламент виникла підвищена увага до об'єктів нерухомості", – розповів Кошель.

Стара схема

Ця схема існує стільки, скільки й сам парламент. Старожили досі не гребують нею. Підсанкційний депутат "Опозиційної платформи – за життя" Тарас Козак систематично не вказував у декларації свою цивільну дружину, яка у 2020 році придбала шикарну квартиру у Москві за 13 мільйонів доларів.

Про свою другу половину, яка має чимало елітного майна, забув і депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов. На крутій автівці свого сина Toyota Highlander катається депутат "Батьківщини" Михайло Волинець.

Їм простіше задекларувати, що майно є у членів їхньої родини, бо все одно виникнуть питання у журналістів, якщо вони побачать на чому депутат приїжджає до Верховної Ради. Родини-вішалки, родини-прикриття, на яке оформлене майно народного депутата,

– пояснив парламентський аналітик Руху ЧЕСНО Олександр Саліженко.

Можуть лише оштрафувати

Перевірки має здійснювати Національне агентство з питань запобігання корупції, але є кілька нюансів. Воно не може зобов'язати нардепа декларувати – той може просто сплатити штраф.

Якщо задекларував члена родини з майном – стає ще веселіше. Згадаймо лише маму Олександра Дубінського, яка дуже любить швидкість. Найскладніший варіант перевірки – це переписати все на довірену особу чи її родину.

"Микола Тищенко, коли його питали про приватний будинок в Києві, сказав, що просто приїжджає туди в гості, йому ж не заборонено. Доведіть, що це саме його – це вже становить проблему, хоча він офіційно оформлений на рідню помічника", – розповів Саліженко.

До речі "Слуга", яка хотіла "валити з країни", не задекларувала понад 4 мільйони

"Чорний кеш"

Звичайно, прибутки на придбання нерухомості можуть бути цілком законними у членів депутатських родин. Навіть самі нардепи можуть викладати у вишах або ж присвячувати вільний час науці. Однак, на жаль, в українському політикумі нерідкість і так званий "чорний кеш".

Мовиться про ту ж зрадозвісну зарплатню у конвертах – за правки, лобі або окремі голосування, а також за державний бюджет.

Як діють розумніші

Щоб "відбілити" такі статки у хід йде фантазія. До прикладу, колекцію купити рідкісну або зіграти в лотерею. Зараз не про радикального Олега Ляшка. Однак можна бути й більш завбачливим.

Хтось закладав на майбутнє для себе можливості корупції – у вигляді декларування шалених статків в криптовалюті, а потім неможливості їх підтвердити – виявляється вони пропали, згоріли, їх собака з'їла,

– сказав політолог Олег Саакян.

Утім розумніші відбілюють нечисті заробітки вже після завершення каденції, коли вийшли з-під уваги камер і експертів.