Володимир Зеленський обіцяв привести тих, хто ще не заплямований політичною чи економічною корупцією. Таких, хто не використовуватиме службове становище для збагачення або приховування злочинів.

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Українці повірили Зеленському, адже банально стомилися від безсоромства, яке вчиняли тодішні можновладці. На момент парламентських виборів Зеленський може обіцянку і виконав.

Мовиться про те, що президент дійсно завів у владу незашкварених. Проте минуло 2 роки й вони зашкварилися по самісінькі вуха.

Скандали "слуг"

У новому політичному сезоні маємо принаймні 2 гучних скандали зі "слугами народу". Навіть 3, якщо врахувати напад Миколи Тищенка та Гео Лероса.

Перший – це скандал із депутатом Олександром Трухіним, який чи п'яним, чи ні, за кермом свого автомобіля влаштував ДТП. Чи, можливо, випадково потрапив до інциденту просто пасажиром.

Скандал розгорівся тоді, коли наслідки інциденту намагалися приховати й підкуповували журналістів, щоб ті видаляли інформацію про участь "слуги" в ДТП.

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Інша історія стосується "слуги" Андрія Клочка який не має, звісно, жодного стосунку до того, що його 70-річна мати придбала квартири, машини та земельні ділянки загальною вартістю 14,5 мільйонів гривень. Звісно, багатшою мама-пенсіонерка стала саме протягом тих років, коли її син отримав депутатські повноваження. Звісно, це лише випадковий збіг обставин.

Чому не спрацювала ідея із незаплямованими

Сама ідея привести у владу незаплямованих в корупції насправді непогана. Вони ще вчора самі були бідними. Отже на власному досвіді знали, як важко і некомфортно в цій країні жити простим громадянам.

Ця ідея реально могла б спрацювати, якби ці вчорашні ще бідняки не узялися й собі активно вписуватися у корупційні схеми, замість того, щоб з владою і можливостями змінювати країну на краще.

Мене дуже обурює, що про клочків та трухіних решта українців вже завтра просто забудуть. Це дає їм право і далі безкарно робити, що заманеться.

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