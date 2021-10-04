Першим очільником НСЗУ був Олег Петренко, який пішов з посади 2019 року. Після його відставки у Міністерстві охорони здоров'я кілька разів намагалися провести конкурс, однак ексміністр Максим Степанов двічі відхилив усі кандидатури.

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Не склалось з кандидатами і в чинного міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Однак він запевнив, що жодних підлаштувань на конкурсі не було.

"Ми перший конкурс провели – не вибрали кандидатури, оскільки під час конкурсу і співбесіди одна людина знялась. Другий не був повноцінний через те, що якраз тоді впроваджували сертифікати української мови", – заявив Ляшко.

Зверніть увагу! Олег Петренко написав заяву на звільнення за власним бажанням у листопаді 2019 року. За його словами, причиною стали розбіжності в поглядах із командою щодо подальшого впровадження реформи.

НСЗУ 2 роки без очільника

Із 2019 року Служба здоров'я перебуває без фактичного очільника, хоч на неї виділяють суттєві суми з держбюджету. У 2021 році фінансування становить 123 мільярди гривень, а в проєкті бюджету на 2022 рік заклали понад 157 мільярдів гривень.

Фахівці наголошують, що зараз НСЗУ може бути навіть більш важливою інституцією, ніж МОЗ. Оскільки вона опікується усіма державними гарантіями, що стосуються охорони здоров'я.

Вартість помилки при обранні голови такої служби буде дуже високою для країни. Я сподіваюсь, що цей 5 раз буде остаточним. Михайло Радуцький Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації

За словами учасниці комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольги Стефанишиної, ситуація, коли довго не можуть вибрати очільника НСЗУ може вплинути на наступні конкурси. Професіонали з обережністю подаватимуть документи і обрати фахівця буде ще складніше.

Зараз одні й ті ж люди з НСЗУ подаються. Нічого нового немає, а конкурс оголошують вп'яте. Ольга Стефанишина Учасниця комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації

Складний відбір кандидатів

Кандидатів на посаду очільника НСЗУ відбирають дуже ретельно. На перших етапах цим займається Національне агентство України з питань державної служби. Після тестів і співбесіди із комісією, декількох кандидатів запрошують на співбесіду із Міністром охорони здоров'я.

Потім за фінальну кандидатуру голосує Кабмін. Тетяна Бойко тричі виходила у фінал відбору, але перемогти їй так і не вдалося. Незважаючи на те, що НСЗУ 2 роки – без очільника, вона запевняє, що структура працює без перебоїв.

Ми – ті, кого призначили заступниками, також працюємо майже з початку роботи структури. У нас потужний склад директорів департаментів, завдяки чому вона працює. Тетяна Бойко Заступниця виконуючого обов'язки очільника НСЗУ

Від роботи НСЗУ залежить чимало важливих рішень та здоров'я українців. Зокрема закупівля ліків, фінансування лікарень та виплати медикам. Відтак дуже важливо швидко врегулювати всі політичні суперечності довкола цієї посади і вибрати очільника НСЗУ.