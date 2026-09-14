Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Почему на самом деле боится Лукашенко?
Как рассказал секретарь Рады безопасности Беларуси Александр Вольфович, главная цель маневров заключается в отработке мер по обеспечению общественного порядка в условиях возможной дестабилизации обстановки в стране.
Формально режим проверяет, насколько силовики усвоили тактические уроки российско-украинской войны. Однако за этими формулировками скрывается традиционный страх диктатуры перед собственным населением, которое воспринимается как главная угроза.
В ходе инспекции белорусское командование анализирует применение нестандартных методов противодействия гибридным угрозам и поддержания жесткого порядка. При этом власти сознательно не рассматривают вопрос об вооружении гражданского населения или развертывании территориальной обороны.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Белорусские силовики отрабатывают алгоритмы блокирования любых проявлений гражданской активности. Диктаторский режим убежден, что наибольший риск для его существования представляет именно внутреннее сопротивление.
Обеспечение общественного порядка в условиях дестабилизации обстановки на территории страны,
– так охарактеризовал официальную задачу мероприятий секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Отметим, что белорусские власти уже применяли жестокие силовые методы для подавления массовых протестов в 2020 году. Нынешние учения свидетельствуют о намерении силовиков повторить подобные сценарии в случае возникновения новой волны недовольства.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует нападать на соседние государства, но в то же время продолжает масштабные проверки боеготовности армии. По его словам, белорусская армия должна быть готова к возможному конфликту, а проверки проводятся с учетом опыта современных войн.
Лукашенко подчеркнул, что Минск "готовится к войне, чтобы ее не было", и заявил о проверке подразделений вплоть до уровня мобилизации.