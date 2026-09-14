Не НАТО: в разведке ответили, кого на самом деле боится белорусский режим

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал внезапную проверку боеготовности внутренних войск страны. Формальное изучение якобы опыта войны в Украине на самом деле направлено на подавление потенциальных внутренних беспорядков.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Почему на самом деле боится Лукашенко?

Как рассказал секретарь Рады безопасности Беларуси Александр Вольфович, главная цель маневров заключается в отработке мер по обеспечению общественного порядка в условиях возможной дестабилизации обстановки в стране.

Формально режим проверяет, насколько силовики усвоили тактические уроки российско-украинской войны. Однако за этими формулировками скрывается традиционный страх диктатуры перед собственным населением, которое воспринимается как главная угроза.

В ходе инспекции белорусское командование анализирует применение нестандартных методов противодействия гибридным угрозам и поддержания жесткого порядка. При этом власти сознательно не рассматривают вопрос об вооружении гражданского населения или развертывании территориальной обороны.

Белорусские силовики отрабатывают алгоритмы блокирования любых проявлений гражданской активности. Диктаторский режим убежден, что наибольший риск для его существования представляет именно внутреннее сопротивление.

Обеспечение общественного порядка в условиях дестабилизации обстановки на территории страны,

– так охарактеризовал официальную задачу мероприятий секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Отметим, что белорусские власти уже применяли жестокие силовые методы для подавления массовых протестов в 2020 году. Нынешние учения свидетельствуют о намерении силовиков повторить подобные сценарии в случае возникновения новой волны недовольства.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует нападать на соседние государства, но в то же время продолжает масштабные проверки боеготовности армии. По его словам, белорусская армия должна быть готова к возможному конфликту, а проверки проводятся с учетом опыта современных войн.

Лукашенко подчеркнул, что Минск "готовится к войне, чтобы ее не было", и заявил о проверке подразделений вплоть до уровня мобилизации.