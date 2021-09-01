Проверка выполнения обещаний США: американские СМИ пишут о встрече Байдена и Зеленского

Американские СМИ обсуждают предстоящую встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ее называют лакмусовой бумажкой для выполнения обязательств Вашингтона перед союзниками Штатов.

Издание отмечает, что Украина с 2014 года возлагала надежды на действующего президента США. Он еще в статусе вице-президента после Революции Достоинства приехал в Киев.

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По утверждению СМИ, уже 7 лет правительство Киева с тревогой наблюдает за внешней политикой Байдена. Авторы утверждают, что Веру Киева подорвали 2 события.

О каких событиях пишут СМИ

Прежде всего – это соглашение Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель, которое предусматривает завершение строительства "Северного потока-2". СМИ отмечают, что это ставит под угрозу миллиарды долларов транзитных сборов для Киева и устраняет ключевое ограничение для дальнейших военных вторжений России в Украину. По мнению журналистов, тревогой для Украины является "неудачный" выход США из Афганистана. Предполагают, если Штаты были готовы к тому, что "Талибан" снова захватит Афганистан, то в Киеве опасаются относительно "восстановления гегемонии России над Украиной". Дело в том, что Америка может сфокусироваться на отношениях с Китаем как насущной внешнеполитической потребности.

Как Байден должен выразить поддержку Украине

Байден может акцентировать на результатах Киева в борьбе с коррупцией. Отмечают, что финансовая помощь Украине должна зависеть от прогресса реформ.

Издание добавляет, что президент США должен использовать свою встречу с Зеленским для выражения поддержки Украины тремя способами.

Байден должен четко очертить последствия для Москвы, если она попытается использовать "Северный поток-2" для "подрыва" Украины.

Штаты должны предоставить дополнительную финансовую поддержку Украине. Отдельно подчеркнули, что иностранные инвестиции сдерживаются из-за развязанной Россией войны. Киев ищет гарантии США для финансирования инфраструктурных и других проектов.

Также Вашингтон мог бы оказать дополнительную военную технологическую помощь Киеву. Напомнили, что в апреле Москва оставила на границах с Украиной значительное количество военной техники.

В Financial Times подытожили, что Байден должен воспользоваться встречей с Зеленским, чтобы восстановить репутацию США как союзника, который придерживается своих обещаний.

Что известно о встрече Зеленского и Байдена