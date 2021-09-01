Видання зазначає, що Україна з 2014 року покладала надії на чинного президента США. Він ще у статусі віцепрезидента після Революції Гідності приїхав до Києва.

До теми Байден і Зеленський не проводитимуть спільну пресконференцію після зустрічі

За твердженням ЗМІ, вже 7 років уряд Києва з тривогою спостерігає за зовнішньою політикою Байдена. Автори переконують, що віру Києва підірвали 2 події.

Про які події пишуть ЗМІ

Найперше – це угода Байдена з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка передбачає завершення будівництва "Північного потоку-2". ЗМІ наголошують, що це ставить під загрозу мільярди доларів транзитних зборів для Києва та усуває ключове обмеження для подальших військових вторгнень Росії в Україну. На думку журналістів, тривогою для України є "невдалий" вихід США з Афганістану. Припускають, якщо Штати були готові до того, що "Талібан" знову захопить Афганістан, то в Києві побоюються щодо "відновлення гегемонії Росії над Україною". Річ у тім, що Америка може сфокусуватися на відносинах з Китаєм як нагальній зовнішньополітичній потребі.

Як Байден має висловити підтримку Україні

Байден може акцентувати на результатах Києва у боротьбі з корупцією. Зазначають, що фінансова допомога Україні має залежати саме від прогресу реформ.

Видання додає, що президент США має використати свою зустріч із Зеленським для висловлення підтримки України трьома способами.

Байден має чітко окреслити наслідки для Москви, якщо вона спробує використати "Північний потік-2" для "підриву" України.

Штати мають надати додаткову фінансову підтримку Україні. Окремо наголосили, що іноземні інвестиції стримуються через розв'язану Росією війну. Київ шукає гарантії США для фінансування інфраструктурних та інших проєктів.

Також Вашингтон міг би надати додаткову військову технологічну допомогу Києву. Нагадали, що у квітні Москва залишила на кордонах з Україною значну кількість військової техніки.

У Financial Times підсумували, що Байден повинен скористатися зустріччю із Зеленським, щоб відновити репутацію США як союзника, що дотримується своїх обіцянок.

Що відомо про зустріч Зеленського та Байдена