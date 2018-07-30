Проверка на дорогах: каждый второй водитель – потенциальный нарушитель

И после серии смертельных ДТП чиновники задумались, как навести порядок на дорогах. Еще на прошлой неделе правительство должно было решить, вводить ли систему видеофиксации на дорогах. Решение так и не приняли. Банально из-за разного видения ситуации в ведомствах.

Корреспондент 24 канала решил лично проверить, с какой скоростью в Киеве водители двигаются среди белого дня.

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20 минут он стоял с радаром на перекрестке. Результат шокирует, так как киевские водители не сдерживают себя в желании погонять прямо в центре города. Даже там, где всего несколько дней назад погибли люди. Каждый второй здесь – потенциальный нарушитель: как только на светофоре зеленый переходит в желтый, водители сразу газуют, вместо того, чтобы остановиться. И, казалось бы, выход один – обращаться в полицию.

Во-первых, скоростной контроль отсутствует уже 3 года, после того, как патрульная полиция запустилась, они перестали мерить скорость. А, во-вторых, в полиции и сами погонять любят,

– отметил менеджер кампании за безопасные дороги Андрей Климчук.

Журналист изменил точку и встал с радаром уже на проспекте Победы. 70 и больше, но никак не разрешенные 50 километров в час. Нарушает почти каждый, если не принимать во внимание общественный транспорт и тех, кто сбавляет скорость перед поворотом. Давят на газ, потому что знают – их никто за это не накажет.

Но из-за большого количества аварий в Украине чиновники зашевелились. Предлагают несколько вариантов, как сделать дороги безопаснее. Сначала, хотели вернуть копам измерители, которые в народе называют "фены". А уже потом в очередной раз заговорили об автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения .

Заработает ли система так называемых "писем счастья" в Украине, чиновники еще решают. На прошлой неделе они обсуждали этот вопрос в Кабмине, но окончательное решение так и не приняли.

Я думаю, что в августе уже будет принято взвешенное решение, если мы сконцентрируем свои действия. В сентябре парламент будет голосовать за автоматическую фиксацию скорости или какой-то предшествуюущий переходный этап с этими фенами,

– отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

С видеофиксацией в Украине уже экспериментировали. Два года назад мэры запустили пилотный проект в Киеве и Одессе. Три камеры за шесть часов зафиксировали нарушений на три миллиона гривен. Но тогда от проекта отказались, мол, слишком дорогой. К тому же такая система не предусматривает право на защиту, человека сразу считают виновным.

Напомним, 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.



Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.



Островскому уже объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям: мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.