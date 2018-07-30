Перевірка на дорогах: кожен другий водій – потенційний порушник

І після серії смертельних ДТП чиновники задумалися, як навести лад на дорогах. Ще минулого тижня уряд мав вирішити, чи запроваджувати систему відеофіксації на дорогах. Рішення, так і не прийняли. Банально через різні бачення ситуації у відомствах.

Кореспондент 24 каналу вирішив особисто перевірити, з якою швидкістю в Києві рухаються водії серед білого дня.

Читайте також: В Україні встановлять камери для фіксації порушень ПДР: коли, де і скільки

20 хвилин він стояв з радаром на перехресті. Результат шокує, адже київські водії не стримують себе у бажанні поганяти прямо у центрі міста. Навіть, там, де лише декілька днів тому загинули люди. Кожен другий тут – потенційний порушник: як тільки на світлофорі зелений переходить у жовтий, водії одразу газують, замість того аби зупинитись. І, здавалось би, вихід один – звертатися у поліцію.

По-перше, швидкісний контроль відсутній вже 3 роки, після того як патрульна поліція запустилася вони перестали міряти швидкість. А, по-друге, у поліції і самі поганять люблять,

– зазначив менеджер кампанії за безпечні дороги Андрій Климчук.

Журналіст змінив точку і став з радаром вже на проспекті Перемоги. 70 і більше, але ніяк не дозволені 50 кілометрів на годину. Порушує майже кожен, якщо не брати до уваги громадський транспорт та тих, хто збавляє швидкість перед поворотом. Дають газу, тому що знають – їх ніхто за це не покарає.

Але через велику кількість аварій в Україні чиновники заворушилися. Пропонують декілька варіантів, як зробити дороги безпечнішими. Спочатку, хотіли повернути копам вимірювачі, які в народі називають "фени". А вже потім вкотре заговорили про автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху .

Чи запрацює система так званих "листів щастя" в Україні, чиновники ще вирішують. Минулого тижня вони обговорювали це питання у Кабміні, але остаточного рішення так і не ухвалили.

Я гадаю, що в серпні вже буде прийняте виважене рішення, якщо ми сконцентруємо свої дії. У вересні парламент голосуватиме за автоматичну фіксацію швидкості чи якийсь попередній перехідний етап з цими фенами,

– зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

З відеофіксацією в Україні вже експериментували. Два роки тому мери запустили пілотний проект у Києві та Одесі. Три камери за шість годин зафіксували порушень на три мільйони гривень. Але тоді від проекту відмовилися, бо, мовляв, надто дорогий. До того ж така система не передбачає право на захист, людину одразу вважають винною.

Нагадаємо, 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

Островському вже оголосили про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями: чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.