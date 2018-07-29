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В Україні встановлять камери для фіксації порушень ПДР: коли, де і скільки

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Після серії смертельних аварій чиновники заворушилися і тепер планують посилити покарання для порушників правил дорожнього руху. На дороги України планують повернути контроль швидкості та фіксувати порушення на новенькі камери.

3726 – стільки камер у МВС планують встановити на українських дорогах.

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За інформацією видання "Слово і Діло", у 2018 правоохоронці хочуть запустити роботу півтисячі комплексів автоматичної фіксації правопорушень, у 2019 – 960, а в 2020 році – аж 1150.


Камери для фіксації порушень ПДР

Також камери збираються встановлювати на трасах і залізничних переїздах. Їх буде понад 300 штук. І працювати почнуть вже наступного року, а камер на трасах у декількох областях буде майже стільки ж, скільки й у містах.

У такий спосіб українські чиновники хочуть підняти рівень безпеки на дорогах. Опираються на досвід сусідів. Наприклад, зі встановленням камер у Польщі кількість аварій зменшилась на 30 %. І це при тому, що там камер у сім разів менше, ніж планують поставити в Україні. Така ж статистика і в Білорусі, хоча камер там ще менше.


Зі встановленням камер у Польщі кількість аварій зменшилась на 30 % 

Але є одна проблема, а саме ще не легалізований стандарт обладнання для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. За інформацією міністра інфраструктури Володимира Омеляна, у найближчі два місяці чиновники мають вирішити питання контролю швидкості в Україні. Така затримка гальмує централізовані закупівлі камер, адже без сертифікації їх не можна використовувати для притягнення водіїв до відповідальності.

Обійдеться така система в копійку – знадобиться понад 1 мільярд гривень. Залишається питання, чи доцільні такі витрати? Адже у 2015 подібна система вже працювала і зрештою виявилася неефективною.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України Аварії та ДТП Володимир Омелян
Джерело: 24 канал
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