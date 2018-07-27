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У Нацполіції оприлюднили перші результати операції "Перевізник"

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Перші невтішні результати операції "Перевізник"
Перші невтішні результати операції "Перевізник" / www.ukrinform.ua

За останні дні в Україні сталося багато жахливих ДТП, де загинула велика кількість людей. Тільки за перше півріччя 2018 року в Україні зареєстрували більше 68 тисяч ДТП.

Через таку статистику в Україні почалась перевірка громадського транспорту і за деілька днів перевірок виявили 2 тисячі порушень, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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За п'ять днів перевірок в рамках опереації "Перевізник"оглянули майже 12 тисяч маршрутних автобусів, які курсують між містами.

Правоохоронні органи виявили, що майже 400 автобусів були несправними. 80 – переобладнали з порушеннями. А ще 10 водіїв керували автобусами в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, 21 липня перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, під час термінової селекторної наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху, заявив, що Міністерство Внутрішніх Справ посилить контроль безпеки дорожнього руху та збільшить кількість контрольних пунктів на дорогах України.
З 17 квітня в Україні триває відпрацювання "Перевізник". Працівники поліції вже оглянули понад 185 тисяч автобусів, з них 7 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько трьох тисяч технічно несправних автобусів.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Транспорт
Джерело: 24 канал
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