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В Нацполиции обнародовали первые результаты операции "Перевозчик"

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Первые неутешительные результаты операции "Перевозчик"
Первые неутешительные результаты операции "Перевозчик" / www.ukrinform.ua

За последние дни в Украине произошло много ужасных ДТП, где погибло большое количество людей. Только за первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировали более 68 тысяч ДТП. Из-за такой статистики в Украине началась проверка общественного транспорта, и за несколько дней проверок выявили 2 тысячи нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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За пять дней проверок в рамках операции "Перевозчик" осмотрели почти 12 тысяч маршрутных автобусов, которые курсируют между городами.

Правоохранительные органы обнаружили, что почти 400 автобусов были неисправными. 80 – переоборудовали с нарушениями. А еще 10 водителей управляли автобусами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, 21 июля первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, во время срочной селекторного совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, заявил, что Министерство Внутренних Дел усилит контроль безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах Украины.

С 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7 625 используются для организованной перевозки групп детей. Выявлено около трех тысяч технически неисправных автобусов.

Теги: Транспорт Аварии и ДТП Новости Украины Полиция
Источник: 24 канал
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