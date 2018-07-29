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В Украине установят камеры для фиксации нарушений ПДД: когда, где и сколько

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После серии смертельных аварий чиновники зашевелились и теперь планируют ужесточить наказание для нарушителей правил дорожного движения. На дороги Украины планируют вернуть контроль скорости и фиксировать нарушения на новенькие камеры.

3726 – столько камер в МВД планируют установить на украинских дорогах.

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По информации издания "Слово и Дело", в 2018 году правоохранители хотят запустить работу полтысячи комплексов автоматической фиксации правонарушений, в 2019 – 960, а в 2020 году – аж 1150.

Камеры для фиксации нарушений ПДД

Также камеры собираются устанавливать на трассах и железнодорожных переездах. Их будет более 300 штук. И работать начнут уже в следующем году, а камер на трассах в нескольких областях будет почти столько же, сколько и в городах.

Таким образом украинские чиновники хотят поднять уровень безопасности на дорогах. Опираются на опыт соседей. Например, с установлением камер в Польше количество аварий уменьшилось на 30%. И это при том, что там камер в семь раз меньше, чем планируют поставить в Украине. Такая же статистика и в Беларуси, хотя камер там еще меньше.

С установлением камер в Польше количество аварий уменьшилось на 30%

Но есть одна проблема, а именно еще не легализованный стандарт оборудования для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. По информации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в ближайшие два месяца чиновники должны решить вопрос контроля скорости в Украине. Такая задержка тормозит централизованные закупки камер, ведь без сертификации их нельзя использовать для привлечения водителей к ответственности.

Обойдется такая система в копейку – понадобится более 1 миллиарда гривен. Остается вопрос, целесообразны ли такие расходы? Ведь в 2015 году подобная система уже работала и в конце концов оказалась неэффективной.

Автор: Егор Скорина
Теги: Новости Украины Владимир Омелян Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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