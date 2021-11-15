Провоцирует новые волны беженцев в ЕС: российская авиация в Сирии продолжает наносить авиаудары
Источник:InformNapalm
Россия продолжает совершать атаки в Сирии. Авиация нанесла ряд ударов по Идлибской зоне деэскалации на северо-западе страны.
Именно такие действия России "провоцируют новые волны беженцев в ЕС". Об этом сообщило международное волонтерское сообщество Inform Napalm.
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Россия наносит удары в Сирии, провоцируя поток беженцев из страны
Россия продолжает активно способствовать дестабилизации на Ближнем Востоке, чтобы использовать фактор беженцев в качестве гибридной атаки против стран Европейского Союза,
– сообщили в организации.
В частности издание Anadolu написало, что 11 ноября Россия нанесла серию ударов по Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.
Источники в сирийской оппозиции сообщили, что воздушный удар нанесли в 11:05 по местному времени самолетом Су-34 военно-воздушных сил России.
В результате авиаудара по одной из птицефабрик вблизи города Идлиб погибли 5 мирных жителей, в том числе 3 детей. Четверых людей госпитализировали,
– говорится в сообщении.
По данным издания, всего произошло три взрыва. В этот же день Россия атаковала район Маарет-Мисрин, что на севере Идлиба, где много лагерей беженцев.
В результате действий России в Сирии погибли почти 7 тысяч человек
Правозащитная организация Сирийская сеть по правам человека (Syrian Network for Human Rights – SNHR) 30 сентября 2021 года обнародовала ежегодный отчет.
Незаконное военное вмешательство России в сирийский конфликт, в частности нанесения бомбовых ударов российской авиацией, за 6 лет привели к гибели 6910 мирных жителей, в том числе 2030 детей,
– заявили в отчете.
Более того, 11 ноября InformNapalm сообщила, что сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines активно осуществляет прямые рейсы из сирийского аэропорта Дамаска в Минск.
Коротко о ситуации в Сирии и наплыве беженцев в ЕС
- В Сирии война началась в 2011 году как гражданский конфликт, который начался с демонстраций во время "Арабской весны". Там сформировалась Свободная сирийская армия, начавшая борьбу против регулярной армии.
- В 2013 году в конфликт вмешалось "Исламское государство". После неудачных попыток установить мир к бомбардировкам различных противоборствующих сил прибегли США, Франция, Турция и Россия.
- В 2015 году Москва отправила свои самолеты и военных в Сирию, поддерживая режим Башара Асада.
- В мае 2021 года, после санкций ЕС, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию ЕС.
- В ноябре из-за этого на польско-белорусской границе возник кризис из-за наплыва беженцев из Ирана, Ирака, Сирии и других стран.