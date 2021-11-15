Провоцирует новые волны беженцев в ЕС: российская авиация в Сирии продолжает наносить авиаудары

Россия продолжает совершать атаки в Сирии. Авиация нанесла ряд ударов по Идлибской зоне деэскалации на северо-западе страны.

Именно такие действия России "провоцируют новые волны беженцев в ЕС". Об этом сообщило международное волонтерское сообщество Inform Napalm.

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Россия наносит удары в Сирии, провоцируя поток беженцев из страны

Россия продолжает активно способствовать дестабилизации на Ближнем Востоке, чтобы использовать фактор беженцев в качестве гибридной атаки против стран Европейского Союза,

– сообщили в организации.

В частности издание Anadolu написало, что 11 ноября Россия нанесла серию ударов по Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Источники в сирийской оппозиции сообщили, что воздушный удар нанесли в 11:05 по местному времени самолетом Су-34 военно-воздушных сил России.

В результате авиаудара по одной из птицефабрик вблизи города Идлиб погибли 5 мирных жителей, в том числе 3 детей. Четверых людей госпитализировали,

– говорится в сообщении.

По данным издания, всего произошло три взрыва. В этот же день Россия атаковала район Маарет-Мисрин, что на севере Идлиба, где много лагерей беженцев.

В результате действий России в Сирии погибли почти 7 тысяч человек

Правозащитная организация Сирийская сеть по правам человека (Syrian Network for Human Rights – SNHR) 30 сентября 2021 года обнародовала ежегодный отчет.

Незаконное военное вмешательство России в сирийский конфликт, в частности нанесения бомбовых ударов российской авиацией, за 6 лет привели к гибели 6910 мирных жителей, в том числе 2030 детей,

– заявили в отчете.

Более того, 11 ноября InformNapalm сообщила, что сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines активно осуществляет прямые рейсы из сирийского аэропорта Дамаска в Минск.

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