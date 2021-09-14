Провоцируют нехватку ресурсов, – Краев предположил, когда возможен голод в Афганистане

В Оон пообещали деньги на гуманитарную помощь Афганистану и предупредили об угрозе голода. В то же время нехватка ресурсов в стране может стать катастрофической.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он предположил, насколько вероятно то, что с приближением зимы Афганистан может охватить голод.

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Доступ к ресурсам могут ограничить

"Действительно, такая вероятность (голода – 24 канал) существует. Мы уже сейчас видим, что уход гуманитарных миссий международных организаций из страны провоцирует не только нехватку ресурсов, а просто перебои доступа к ним", – сказал эксперт.

В то же время Александр Краев пояснил, что речь идет о типичной ситуации для стран, в которых установилось фактически авторитарное руководство военного движения. Сначала это руководство обычно начинает закреплять свой доступ к ресурсам. В конце концов, у подобных организаций, по словам Краева, больше нет почти никакого метода принуждения, кроме силового, или кроме ограничения доступа к чему-то.

На этом "Талибан" и будет строить собственную легитимность и фактически подобный процесс приходится на осень – зиму. То есть как раз на тот период, когда ресурсы ограничены даже при нормальном руководстве,

– отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Краев: международное сообщество не поможет

По словам эксперта, Международное сообщество рассматривает несколько выходов из критической ситуации в Афганистане. По мнению Александра Краева, ни один из них не принесет результата гарантировано.

Первый – на период оказания гуманитарной помощи "Талибан" могут признать таким, что играет непосредственную роль в управлении Афганистаном, и начать сотрудничать с ним. Это не означает легитимное признание движения – это лишь попытка спасти мирных жителей.

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Второй вариант – это начинать транспортировать в Афганистан все необходимые ресурсы и пытаться оттуда вывезти как можно больше людей. Но для последнего нужно договориться со странами, которые окружают Афганистан.

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